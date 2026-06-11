Calendrier Mondial 2026

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Égypte : Zamalek décroche le premier billet pour la finale de la Coupe de la Confédération

Espagne : Bellingham et Vinicius Junior s’invectivent après la défaite du Real à Munich

Mondial 2026 : Patrice Evra prévient avant France-Sénégal