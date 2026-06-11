Calendrier Mondial 2026
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Football
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Sommaire
- jeudi 11 juin 2026
- vendredi 12 juin 2026
- samedi 13 juin 2026
- dimanche 14 juin 2026
- lundi 15 juin 2026
- mardi 16 juin 2026
- mercredi 17 juin 2026
- jeudi 18 juin 2026
- vendredi 19 juin 2026
- samedi 20 juin 2026
- dimanche 21 juin 2026
- lundi 22 juin 2026
- mardi 23 juin 2026
- mercredi 24 juin 2026
- jeudi 25 juin 2026
- vendredi 26 juin 2026
- samedi 27 juin 2026
- dimanche 28 juin 2026
- lundi 29 juin 2026
- mardi 30 juin 2026
- mercredi 1 juillet 2026
- jeudi 2 juillet 2026
- vendredi 3 juillet 2026
- samedi 4 juillet 2026
- dimanche 5 juillet 2026
- lundi 6 juillet 2026
- mardi 7 juillet 2026
- jeudi 9 juillet 2026
- vendredi 10 juillet 2026
- samedi 11 juillet 2026
- dimanche 12 juillet 2026
- mardi 14 juillet 2026
- mercredi 15 juillet 2026
- samedi 18 juillet 2026
- dimanche 19 juillet 2026
- Groupe A
- Groupe B
- Groupe C
- Groupe D
- Groupe E
- Groupe F
- Groupe G
- Groupe H
- Groupe I
- Groupe J
- Groupe K
- Groupe L
Calendrier Mondial 2026
jeudi 11 juin 2026
Groupe A
Mexique
A venir Mexico City StadiumAfrique du Sud
vendredi 12 juin 2026
Groupe A
Corée du Sud
A venir Estadio GuadalajaraTchéquie
Groupe B
Canada
A venir Toronto StadiumBosnie-Herzégovine
samedi 13 juin 2026
Groupe D
États-Unis
A venir Los Angeles StadiumParaguay
Groupe B
Qatar
A venir San Francisco Bay Area StadiumSuisse
Groupe C
Brésil
A venir New York New Jersey StadiumMaroc
dimanche 14 juin 2026
Groupe C
Haïti
A venir Boston StadiumÉcosse
Groupe D
Australie
A venir Vancouver StadiumTurquie
Groupe E
Allemagne
A venir Houston StadiumCuraçao
Groupe F
Pays-Bas
A venir Dallas StadiumJapon
lundi 15 juin 2026
Groupe E
Côte d'Ivoire
A venir Philadelphia StadiumÉquateur
Groupe F
Suède
A venir Monterrey StadiumTunisie
Groupe H
Espagne
A venir Atlanta StadiumCap-Vert
Groupe G
Belgique
A venir Seattle StadiumÉgypte
Groupe H
Arabie saoudite
A venir Miami StadiumUruguay
mardi 16 juin 2026
Groupe G
Iran
A venir Los Angeles StadiumNouvelle-Zélande
Groupe I
France
A venir New York New Jersey StadiumSénégal
Groupe I
Irak
A venir Boston StadiumNorvège
mercredi 17 juin 2026
Groupe J
Argentine
A venir Kansas City StadiumAlgérie
Groupe J
Autriche
A venir San Francisco Bay Area StadiumJordanie
Groupe K
Portugal
A venir Houston StadiumRD Congo
Groupe L
Angleterre
A venir Dallas StadiumCroatie
jeudi 18 juin 2026
Groupe L
Ghana
A venir Toronto StadiumPanama
Groupe K
Ouzbékistan
A venir Mexico City StadiumColombie
Groupe A
Tchéquie
A venir Atlanta StadiumAfrique du Sud
Groupe B
Suisse
A venir Los Angeles StadiumBosnie-Herzégovine
Groupe B
Canada
A venir Vancouver StadiumQatar
vendredi 19 juin 2026
Groupe A
Mexique
A venir Estadio GuadalajaraCorée du Sud
Groupe D
États-Unis
A venir Seattle StadiumAustralie
Groupe C
Écosse
A venir Boston StadiumMaroc
samedi 20 juin 2026
Groupe C
Brésil
A venir Philadelphia StadiumHaïti
Groupe D
Turquie
A venir San Francisco Bay Area StadiumParaguay
Groupe F
Pays-Bas
A venir Houston StadiumSuède
Groupe E
Allemagne
A venir Toronto StadiumCôte d'Ivoire
dimanche 21 juin 2026
Groupe E
Équateur
A venir Kansas City StadiumCuraçao
Groupe F
Tunisie
A venir Monterrey StadiumJapon
Groupe H
Espagne
A venir Atlanta StadiumArabie saoudite
Groupe G
Belgique
A venir Los Angeles StadiumIran
Groupe H
Uruguay
A venir Miami StadiumCap-Vert
lundi 22 juin 2026
Groupe G
Nouvelle-Zélande
A venir Vancouver StadiumÉgypte
Groupe J
Argentine
A venir Dallas StadiumAutriche
Groupe I
France
A venir Philadelphia StadiumIrak
mardi 23 juin 2026
Groupe I
Norvège
A venir New York New Jersey StadiumSénégal
Groupe J
Jordanie
A venir San Francisco Bay Area StadiumAlgérie
Groupe K
Portugal
A venir Houston StadiumOuzbékistan
Groupe L
Angleterre
A venir Boston StadiumGhana
mercredi 24 juin 2026
Groupe L
Panama
A venir Toronto StadiumCroatie
Groupe K
Colombie
A venir Estadio GuadalajaraRD Congo
Groupe B
Suisse
A venir Vancouver StadiumCanada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Seattle StadiumQatar
Groupe C
Écosse
A venir Miami StadiumBrésil
Groupe C
Maroc
A venir Atlanta StadiumHaïti
jeudi 25 juin 2026
Groupe A
Tchéquie
A venir Mexico City StadiumMexique
Groupe A
Afrique du Sud
A venir Monterrey StadiumCorée du Sud
Groupe E
Curaçao
A venir Philadelphia StadiumCôte d'Ivoire
Groupe E
Équateur
A venir New York New Jersey StadiumAllemagne
vendredi 26 juin 2026
Groupe F
Japon
A venir Dallas StadiumSuède
Groupe F
Tunisie
A venir Kansas City StadiumPays-Bas
Groupe D
Turquie
A venir Los Angeles StadiumÉtats-Unis
Groupe D
Paraguay
A venir San Francisco Bay Area StadiumAustralie
Groupe I
Norvège
A venir Boston StadiumFrance
Groupe I
Sénégal
A venir Toronto StadiumIrak
samedi 27 juin 2026
Groupe H
Cap-Vert
A venir Houston StadiumArabie saoudite
Groupe H
Uruguay
A venir Estadio GuadalajaraEspagne
Groupe G
Égypte
A venir Seattle StadiumIran
Groupe G
Nouvelle-Zélande
A venir Vancouver StadiumBelgique
Groupe L
Panama
A venir New York New Jersey StadiumAngleterre
Groupe L
Croatie
A venir Philadelphia StadiumGhana
dimanche 28 juin 2026
Groupe K
Colombie
A venir Miami StadiumPortugal
Groupe K
RD Congo
A venir Atlanta StadiumOuzbékistan
Groupe J
Algérie
A venir Kansas City StadiumAutriche
Groupe J
Jordanie
A venir Dallas StadiumArgentine
16es de finale
2e Groupe A
A venir Los Angeles Stadium2e Groupe B
lundi 29 juin 2026
16es de finale
Vainqueur Groupe C
A venir Houston Stadium2e Groupe F
16es de finale
Vainqueur Groupe E
A venir Boston Stadium3e Groupe A/B/C/D/F
mardi 30 juin 2026
16es de finale
Vainqueur Groupe F
A venir Monterrey Stadium2e Groupe C
16es de finale
2e Groupe E
A venir Dallas Stadium2e Groupe I
16es de finale
Vainqueur Groupe I
A venir New York New Jersey Stadium3e Groupe C/D/F/G/H
mercredi 1 juillet 2026
16es de finale
Vainqueur Groupe A
A venir Mexico City Stadium3e Groupe C/E/F/H/I
16es de finale
Vainqueur Groupe L
A venir Atlanta Stadium3e Groupe E/H/I/J/K
16es de finale
Vainqueur Groupe G
A venir Seattle Stadium3e Groupe A/E/H/I/J
jeudi 2 juillet 2026
16es de finale
Vainqueur Groupe D
A venir San Francisco Bay Area Stadium3e Groupe B/E/F/I/J
16es de finale
Vainqueur Groupe H
A venir Los Angeles Stadium2e Groupe J
vendredi 3 juillet 2026
16es de finale
2e Groupe K
A venir Toronto Stadium2e Groupe L
16es de finale
Vainqueur Groupe B
A venir Vancouver Stadium3e Groupe E/F/G/I/J
16es de finale
2e Groupe D
A venir Dallas Stadium2e Groupe G
16es de finale
Vainqueur Groupe J
A venir Miami Stadium2e Groupe H
samedi 4 juillet 2026
16es de finale
Vainqueur Groupe K
A venir Kansas City Stadium3e Groupe D/E/I/J/L
Huitièmes de finale
Vainqueur Match 73
A venir Houston StadiumVainqueur Match 75
Huitièmes de finale
Vainqueur Match 74
A venir Philadelphia StadiumVainqueur Match 77
dimanche 5 juillet 2026
Huitièmes de finale
Vainqueur Match 76
A venir New York New Jersey StadiumVainqueur Match 78
lundi 6 juillet 2026
Huitièmes de finale
Vainqueur Match 79
A venir Mexico City StadiumVainqueur Match 80
Huitièmes de finale
Vainqueur Match 83
A venir Dallas StadiumVainqueur Match 84
mardi 7 juillet 2026
Huitièmes de finale
Vainqueur Match 81
A venir Seattle StadiumVainqueur Match 82
Huitièmes de finale
Vainqueur Match 86
A venir Atlanta StadiumVainqueur Match 88
Huitièmes de finale
Vainqueur Match 85
A venir Vancouver StadiumVainqueur Match 87
jeudi 9 juillet 2026
Quarts de finale
Vainqueur Match 89
A venir Boston StadiumVainqueur Match 90
vendredi 10 juillet 2026
Quarts de finale
Vainqueur Match 93
A venir Los Angeles StadiumVainqueur Match 94
samedi 11 juillet 2026
Quarts de finale
Vainqueur Match 91
A venir Miami StadiumVainqueur Match 92
dimanche 12 juillet 2026
Quarts de finale
Vainqueur Match 95
A venir Kansas City StadiumVainqueur Match 96
mardi 14 juillet 2026
Demi-finales
Vainqueur Match 97
A venir Dallas StadiumVainqueur Match 98
mercredi 15 juillet 2026
Demi-finales
Vainqueur Match 99
A venir Atlanta StadiumVainqueur Match 100
samedi 18 juillet 2026
Match pour la troisième place
Perdant Match 101
A venir Miami StadiumPerdant Match 102
dimanche 19 juillet 2026
Finale
Vainqueur Match 101
A venir New York New Jersey StadiumVainqueur Match 102
Groupe A
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Afrique du Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Corée du Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Mexique
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Tchéquie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Groupe B
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Bosnie-Herzégovine
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Suisse
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Groupe C
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Brésil
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Haïti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Écosse
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Groupe D
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Australie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Turquie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|États-Unis
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Groupe E
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Allemagne
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Côte d'Ivoire
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Équateur
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Groupe F
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Japon
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Pays-Bas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Suède
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Tunisie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Groupe G
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Belgique
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Nouvelle-Zélande
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Égypte
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Groupe H
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Arabie saoudite
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Cap-Vert
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Espagne
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Groupe I
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|France
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Norvège
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Sénégal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Groupe J
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Algérie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Argentine
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Autriche
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Jordanie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Groupe K
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Colombie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ouzbékistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Portugal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|RD Congo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Groupe L
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Angleterre
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Croatie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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