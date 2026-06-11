BENIN WEB TV

Calendrier Mondial 2026

Publié le à · Mis à jour le
Football
264vues
Publicité
10 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire
Calendrier Mondial 2026

jeudi 11 juin 2026

Groupe A
Mexique
A venir Mexico City Stadium
Afrique du Sud
Avant-match

vendredi 12 juin 2026

Groupe A
Corée du Sud
A venir Estadio Guadalajara
Tchéquie
Groupe B
Canada
A venir Toronto Stadium
Bosnie-Herzégovine

samedi 13 juin 2026

Groupe D
États-Unis
A venir Los Angeles Stadium
Paraguay
Groupe B
Qatar
A venir San Francisco Bay Area Stadium
Suisse
Groupe C
Brésil
A venir New York New Jersey Stadium
Maroc

dimanche 14 juin 2026

Groupe C
Haïti
A venir Boston Stadium
Écosse
Groupe D
Australie
A venir Vancouver Stadium
Turquie
Groupe E
Allemagne
A venir Houston Stadium
Curaçao
Groupe F
Pays-Bas
A venir Dallas Stadium
Japon

lundi 15 juin 2026

Groupe E
Côte d'Ivoire
A venir Philadelphia Stadium
Équateur
Groupe F
Suède
A venir Monterrey Stadium
Tunisie
Groupe H
Espagne
A venir Atlanta Stadium
Cap-Vert
Groupe G
Belgique
A venir Seattle Stadium
Égypte
Groupe H
Arabie saoudite
A venir Miami Stadium
Uruguay

mardi 16 juin 2026

Groupe G
Iran
A venir Los Angeles Stadium
Nouvelle-Zélande
Groupe I
France
A venir New York New Jersey Stadium
Sénégal
Groupe I
Irak
A venir Boston Stadium
Norvège

mercredi 17 juin 2026

Groupe J
Argentine
A venir Kansas City Stadium
Algérie
Groupe J
Autriche
A venir San Francisco Bay Area Stadium
Jordanie
Groupe K
Portugal
A venir Houston Stadium
RD Congo
Groupe L
Angleterre
A venir Dallas Stadium
Croatie

jeudi 18 juin 2026

Groupe L
Ghana
A venir Toronto Stadium
Panama
Groupe K
Ouzbékistan
A venir Mexico City Stadium
Colombie
Groupe A
Tchéquie
A venir Atlanta Stadium
Afrique du Sud
Groupe B
Suisse
A venir Los Angeles Stadium
Bosnie-Herzégovine
Groupe B
Canada
A venir Vancouver Stadium
Qatar

vendredi 19 juin 2026

Groupe A
Mexique
A venir Estadio Guadalajara
Corée du Sud
Groupe D
États-Unis
A venir Seattle Stadium
Australie
Groupe C
Écosse
A venir Boston Stadium
Maroc

samedi 20 juin 2026

Groupe C
Brésil
A venir Philadelphia Stadium
Haïti
Groupe D
Turquie
A venir San Francisco Bay Area Stadium
Paraguay
Groupe F
Pays-Bas
A venir Houston Stadium
Suède
Groupe E
Allemagne
A venir Toronto Stadium
Côte d'Ivoire

dimanche 21 juin 2026

Groupe E
Équateur
A venir Kansas City Stadium
Curaçao
Groupe F
Tunisie
A venir Monterrey Stadium
Japon
Groupe H
Espagne
A venir Atlanta Stadium
Arabie saoudite
Groupe G
Belgique
A venir Los Angeles Stadium
Iran
Groupe H
Uruguay
A venir Miami Stadium
Cap-Vert

lundi 22 juin 2026

Groupe G
Nouvelle-Zélande
A venir Vancouver Stadium
Égypte
Groupe J
Argentine
A venir Dallas Stadium
Autriche
Groupe I
France
A venir Philadelphia Stadium
Irak

mardi 23 juin 2026

Groupe I
Norvège
A venir New York New Jersey Stadium
Sénégal
Groupe J
Jordanie
A venir San Francisco Bay Area Stadium
Algérie
Groupe K
Portugal
A venir Houston Stadium
Ouzbékistan
Groupe L
Angleterre
A venir Boston Stadium
Ghana

mercredi 24 juin 2026

Groupe L
Panama
A venir Toronto Stadium
Croatie
Groupe K
Colombie
A venir Estadio Guadalajara
RD Congo
Groupe B
Suisse
A venir Vancouver Stadium
Canada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Seattle Stadium
Qatar
Groupe C
Écosse
A venir Miami Stadium
Brésil
Groupe C
Maroc
A venir Atlanta Stadium
Haïti

jeudi 25 juin 2026

Groupe A
Tchéquie
A venir Mexico City Stadium
Mexique
Groupe A
Afrique du Sud
A venir Monterrey Stadium
Corée du Sud
Groupe E
Curaçao
A venir Philadelphia Stadium
Côte d'Ivoire
Groupe E
Équateur
A venir New York New Jersey Stadium
Allemagne

vendredi 26 juin 2026

Groupe F
Japon
A venir Dallas Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Kansas City Stadium
Pays-Bas
Groupe D
Turquie
A venir Los Angeles Stadium
États-Unis
Groupe D
Paraguay
A venir San Francisco Bay Area Stadium
Australie
Groupe I
Norvège
A venir Boston Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir Toronto Stadium
Irak

samedi 27 juin 2026

Groupe H
Cap-Vert
A venir Houston Stadium
Arabie saoudite
Groupe H
Uruguay
A venir Estadio Guadalajara
Espagne
Groupe G
Égypte
A venir Seattle Stadium
Iran
Groupe G
Nouvelle-Zélande
A venir Vancouver Stadium
Belgique
Groupe L
Panama
A venir New York New Jersey Stadium
Angleterre
Groupe L
Croatie
A venir Philadelphia Stadium
Ghana

dimanche 28 juin 2026

Groupe K
Colombie
A venir Miami Stadium
Portugal
Groupe K
RD Congo
A venir Atlanta Stadium
Ouzbékistan
Groupe J
Algérie
A venir Kansas City Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir Dallas Stadium
Argentine
16es de finale
2e Groupe A
A venir Los Angeles Stadium
2e Groupe B

lundi 29 juin 2026

16es de finale
Vainqueur Groupe C
A venir Houston Stadium
2e Groupe F
16es de finale
Vainqueur Groupe E
A venir Boston Stadium
3e Groupe A/B/C/D/F

mardi 30 juin 2026

16es de finale
Vainqueur Groupe F
A venir Monterrey Stadium
2e Groupe C
16es de finale
2e Groupe E
A venir Dallas Stadium
2e Groupe I
16es de finale
Vainqueur Groupe I
A venir New York New Jersey Stadium
3e Groupe C/D/F/G/H

mercredi 1 juillet 2026

16es de finale
Vainqueur Groupe A
A venir Mexico City Stadium
3e Groupe C/E/F/H/I
16es de finale
Vainqueur Groupe L
A venir Atlanta Stadium
3e Groupe E/H/I/J/K
16es de finale
Vainqueur Groupe G
A venir Seattle Stadium
3e Groupe A/E/H/I/J

jeudi 2 juillet 2026

16es de finale
Vainqueur Groupe D
A venir San Francisco Bay Area Stadium
3e Groupe B/E/F/I/J
16es de finale
Vainqueur Groupe H
A venir Los Angeles Stadium
2e Groupe J

vendredi 3 juillet 2026

16es de finale
2e Groupe K
A venir Toronto Stadium
2e Groupe L
16es de finale
Vainqueur Groupe B
A venir Vancouver Stadium
3e Groupe E/F/G/I/J
16es de finale
2e Groupe D
A venir Dallas Stadium
2e Groupe G
16es de finale
Vainqueur Groupe J
A venir Miami Stadium
2e Groupe H

samedi 4 juillet 2026

16es de finale
Vainqueur Groupe K
A venir Kansas City Stadium
3e Groupe D/E/I/J/L
Huitièmes de finale
Vainqueur Match 73
A venir Houston Stadium
Vainqueur Match 75
Huitièmes de finale
Vainqueur Match 74
A venir Philadelphia Stadium
Vainqueur Match 77

dimanche 5 juillet 2026

Huitièmes de finale
Vainqueur Match 76
A venir New York New Jersey Stadium
Vainqueur Match 78

lundi 6 juillet 2026

Huitièmes de finale
Vainqueur Match 79
A venir Mexico City Stadium
Vainqueur Match 80
Huitièmes de finale
Vainqueur Match 83
A venir Dallas Stadium
Vainqueur Match 84

mardi 7 juillet 2026

Huitièmes de finale
Vainqueur Match 81
A venir Seattle Stadium
Vainqueur Match 82
Huitièmes de finale
Vainqueur Match 86
A venir Atlanta Stadium
Vainqueur Match 88
Huitièmes de finale
Vainqueur Match 85
A venir Vancouver Stadium
Vainqueur Match 87

jeudi 9 juillet 2026

Quarts de finale
Vainqueur Match 89
A venir Boston Stadium
Vainqueur Match 90

vendredi 10 juillet 2026

Quarts de finale
Vainqueur Match 93
A venir Los Angeles Stadium
Vainqueur Match 94

samedi 11 juillet 2026

Quarts de finale
Vainqueur Match 91
A venir Miami Stadium
Vainqueur Match 92

dimanche 12 juillet 2026

Quarts de finale
Vainqueur Match 95
A venir Kansas City Stadium
Vainqueur Match 96

mardi 14 juillet 2026

Demi-finales
Vainqueur Match 97
A venir Dallas Stadium
Vainqueur Match 98

mercredi 15 juillet 2026

Demi-finales
Vainqueur Match 99
A venir Atlanta Stadium
Vainqueur Match 100

samedi 18 juillet 2026

Match pour la troisième place
Perdant Match 101
A venir Miami Stadium
Perdant Match 102

dimanche 19 juillet 2026

Finale
Vainqueur Match 101
A venir New York New Jersey Stadium
Vainqueur Match 102

Groupe A

Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
Corée du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexique 0 0 0 0 0 0 0 0
Tchéquie 0 0 0 0 0 0 0 0

Articles liés

Mondial 2026 : heure, stade et enjeux du match Mexique – Afrique du SudMondial 2026 : heure, stade et enjeux du match Mexique – Afrique du SudÉgypte : Zamalek décroche le premier billet pour la finale de la Coupe de la ConfédérationÉgypte : Zamalek décroche le premier billet pour la finale de la Coupe de la ConfédérationEspagne : Bellingham et Vinicius Junior s’invectivent après la défaite du Real à MunichEspagne : Bellingham et Vinicius Junior s’invectivent après la défaite du Real à MunichMondial 2026 : Patrice Evra prévient avant France-SénégalMondial 2026 : Patrice Evra prévient avant France-Sénégal

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV