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Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire bat Curaçao 2-0 avec un doublé de Nicolas Pépé

La Côte d’Ivoire a remporté son match du groupe E de la Coupe du Monde 2026 en s’imposant 2-0 face à Curaçao, jeudi 25 juin au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Nicolas Pépé s’est illustré en marquant les deux buts ivoiriens, dès la 7e minute sur une passe de Yan Diomande, puis à la 64e minute sur une passe d’Ibrahim Sangaré.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
66vues
Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire bat Curaçao 2-0 avec un doublé de Nicolas Pépé
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Sommaire

Ce succès permet aux Éléphants de conserver leurs chances de qualification dans un groupe E toujours serré, où l’Allemagne et l’Équateur ont également partagé les points lors de leurs rencontres. Avant ce match, la Côte d’Ivoire comptait une victoire et une défaite, tandis que Curaçao avait un match nul et une défaite à son actif.

La Côte d’Ivoire, emmenée par le sélectionneur E. Faé, a évolué en 4-4-2 avec le gardien Yassine Fofana protégé par une défense composée de G. Doué, O. Kossounou, O. Diomande et C. Operi. Le milieu était organisé autour d’Amad Diallo, Ibrahim Sangaré, Franck Kessié et Yan Diomande, avec Nicolas Pépé et Ange-Yoan Bonny en pointe. Pépé s’est montré décisif en ouvrant le score dès le début, confirmant sa forme lors du tournoi.

En face, Curaçao alignait une formation en 5-3-2 sous la direction de D. Advocaat. Le gardien Eloy Room était soutenu par la défense pentagonale intégrant J. Brenet, J. Gaari, A. Obispo, S. Floranus et Deveron Fonville. Le milieu comprenait T. Chong, L. Bacuna et L. Comenencia, tandis que l’attaque reposait sur J. Locadia et J. Bacuna. Malgré une possession de balle moindre (35 %), Curaçao a tenté de répondre mais n’a pas réussi à franchir la défense ivoirienne.

Le match a été marqué par quelques avertissements avec deux cartons jaunes pour Nicolas Pépé (35e) et Juninho Bacuna (75e). En fin de rencontre, des changements ont été effectués des deux côtés, notamment avec l’entrée de Franck Kessié côté ivoirien et l’entrée de Jurien Gaari ou Deveron Fonville chez les Curacauéens, sans que le score n’évolue davantage.

La Côte d’Ivoire consolide sa compétitivité dans un groupe difficile

La victoire de la Côte d’Ivoire dans cette rencontre confirme la capacité offensive de l’équipe conduite par E. Faé. Nicolas Pépé, auteur de ses deux premiers buts dans la compétition, a démontré son efficacité dès l’entame du match, offrant un avantage qui a pesé sur la suite de la rencontre. Le milieu ivoirien emmené par Ibrahim Sangaré et Franck Kessié a su maîtriser le rythme, exploitant la possession majoritaire (65 %) et coupant les initiatives adverses. La solidité défensive, avec notamment O. Kossounou et O. Diomande, a également permis de contenir les rares offensives des Curacauéens.

Curaçao sous pression malgré une formation resserrée

Face aux Éléphants, Curaçao a essayé de contenir par une organisation en défense à cinq, mais la faible possession et un nombre limité de tirs cadrés (2) ont limité ses chances. Le sélectionneur D. Advocaat misait sur une charnière solide et un système compact pour résister, mais l’inefficacité offensive conjuguée à une défense mise à rude épreuve a conduit à la défaite, la première après un nul initial face à l’Équateur. Les entrées en jeu en seconde mi-temps n’ont pas permis d’inverser la tendance.

Curaçao
Termine Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
25/06/2026 21:00 Groupe E
Resume finalRésumé à la pauseAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - Nicolas Pépé (passe Yan Diomande)Côte d'Ivoire, 7e
  2. 35'Carton jaune - Nicolas PépéCôte d'Ivoire, 35e
  3. 45'Remplacement - Amad Diallo (remplace Christ Inao Oulaï)Côte d'Ivoire, 45e
  4. 61'Remplacement - Livano Comenencia (remplace Jeremy Antonisse)Curaçao, 61e
  5. 64'But - Nicolas Pépé (passe Ibrahim Sangaré)Côte d'Ivoire, 64e
  6. 67'Remplacement - Ange-Yoan Bonny (remplace Oumar Diakité)Côte d'Ivoire, 67e
  7. 67'Remplacement - Nicolas Pépé (remplace Sepe Elye Wahi)Côte d'Ivoire, 67e
  8. 67'Remplacement - Yan Diomande (remplace Bazoumana Touré)Côte d'Ivoire, 67e
  9. 75'Carton jaune - Juninho BacunaCuraçao, 75e
  10. 77'Remplacement - Jurien Gaari (remplace Gervane Kastaneer)Curaçao, 77e
  11. 77'Remplacement - Deveron Fonville (remplace Tyrese Noslin)Curaçao, 77e
  12. 77'Remplacement - Franck Kessié (remplace Jean Michaël Seri)Côte d'Ivoire, 77e
  13. 83'Carton jaune - Gervane KastaneerCuraçao, 83e
  14. 90'Remplacement - Joshua Brenet (remplace Shurandy Sambo)Curaçao, 90e
  15. 90'Remplacement - Jürgen Locadia (remplace Brandley Kuwas)Curaçao, 90e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Curaçao 2 / Côte d'Ivoire 2
  • Tirs : Curaçao 9 / Côte d'Ivoire 6
  • Possession : Curaçao 35% / Côte d'Ivoire 65%
  • Corners : Curaçao 3 / Côte d'Ivoire 4
  • Fautes : Curaçao 11 / Côte d'Ivoire 5
  • Cartons jaunes : Curaçao 1 / Côte d'Ivoire 1
  • Cartons rouges : Curaçao 0 / Côte d'Ivoire 0
Joueurs clés
  • N. Pépé (Côte d'Ivoire) : note 8.69, 2 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
  • I. Sangaré (Côte d'Ivoire) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)
  • Y. Diomande (Côte d'Ivoire) : note 7.1, 1 passe(s) decisive(s)
  • Y. Fofana (Côte d'Ivoire) : note 7.03, 2 arret(s)
  • G. Doué (Côte d'Ivoire) : note 7.43
Calendrier Groupe E
Voir le Calendrier Complet
Groupe E
Allemagne
Termine NRG Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Côte d'Ivoire
Termine Lincoln Financial Field
Équateur
Resume final
Groupe E
Allemagne
Termine BMO Field
Côte d'Ivoire
Resume final
Groupe E
Équateur
Termine Arrowhead Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Curaçao
Termine Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
Resume final
Groupe E
Équateur
Termine MetLife Stadium
Allemagne
Resume final
Groupe E
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Allemagne 3 2 0 1 10 4 6 6
Côte d'Ivoire 3 2 0 1 4 2 2 6
Équateur 3 1 1 1 2 2 0 4
Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1

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