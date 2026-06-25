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Mondial 2026 : Équateur et Allemagne se retrouvent au MetLife Stadium avec des dynamiques contrastées

Le match entre l’Équateur et l’Allemagne dans le cadre de la phase de groupes du Mondial 2026 aura lieu le 25 juin 2026 au MetLife Stadium, avec un coup d’envoi prévu à 21h00 GMT+1. Les deux équipes évoluent dans le groupe E, où chacune a déjà disputé deux rencontres mais reste encore à confirmer son positionnement pour la qualification.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
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Mondial 2026 : Équateur et Allemagne se retrouvent au MetLife Stadium avec des dynamiques contrastées
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L’Équateur, qui a obtenu un nul 0-0 face à Curaçao lors de son dernier match, cherche à décrocher une victoire pour inverser la tendance dans un groupe où la qualification reste ouverte. En revanche, l’Allemagne, victorieuse 2-1 contre la Côte d’Ivoire, mène avec six points et compte bien asseoir son avance.

Ce duel marque une confrontation entre deux styles – l’Équateur, sous la direction de Sebastián Beccacece, mise sur un jeu athlétique avec un pressing intensif et transitions rapides. L’Allemagne de Julian Nagelsmann privilégie quant à elle un contrôle du ballon et une pression offensive constante.

Le résultat sera déterminant pour le classement du groupe E. Une victoire équatorienne relancerait la compétition tandis qu’une nouvelle victoire allemande leur fournirait une option solide pour la qualification aux phases à élimination directe.

Zoom sur Équateur

Évoluant en 4-4-2, l’Équateur s’appuie sur ses cadres comme le gardien Hernán Galíndez et les défenseurs Piero Hincapié et William Pacho, tous deux formés en Europe. Le milieu de terrain est organisé autour de Moisés Caicedo, qui apporte son abattage physique et sa capacité à casser le jeu adverse, ainsi que de José Yeboah et Pedro Vite.

En attaque, l’expérience d’Enner Valencia est précieuse pour déstabiliser les défenses, épaulé par Nicolas Angulo et Gonzalo Plata qui apportent vitesse et percussion sur les ailes. Le sélectionneur Sebastián Beccacece, reconnu pour son exigence tactique, devrait privilégier un bloc compact capable de transitions rapides pour surprendre l’Allemagne.

Zoom sur Allemagne

Alignée en 4-2-3-1, l’Allemagne s’appuie sur la solidité défensive de Manuel Neuer dans les buts, ainsi que sur une charnière composée de Jonathan Tah et Antonio Rüdiger. Sur les flancs, David Raum apporte son dynamisme offensif.

Le milieu de terrain est mené par Joshua Kimmich, véritable métronome, associé à Andrej Pavlović pour équilibrer la possession et construire les attaques. La créativité offensive est assurée par Jamal Musiala et Florian Wirtz, soutenus par Leroy Sané et Kai Havertz en pointe.

Le sélectionneur Julian Nagelsmann devrait maintenir une approche offensive équilibrée, combinant contrôle du ballon et pressions hautes, afin d’exploiter la jeunesse et le talent technique de ses joueurs face à la combativité équatorienne.

Équateur
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Allemagne
25/06/2026 21:00 Groupe E
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1re periode 27' MetLife Stadium
Allemagne
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Groupe E
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Allemagne 2 2 0 0 9 2 7 6
Côte d'Ivoire 2 1 0 1 2 2 0 3
Équateur 2 0 1 1 0 1 -1 1
Curaçao 2 0 1 1 1 7 -6 1

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