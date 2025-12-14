Benin Web TV
L'actrice ivoirienne, Nadiya Sabeh
People

Côte d’Ivoire – Profanation de la tombe de Nadiya Sabeh : un suspect arrêté

Kevin Aka • il y a 13 jours

En Côte d&rsquo;Ivoire, la sépulture de Nadiya Sabeh Srè a été profanée ce dimanche 14 décembre 2025 au cimetière municipal de Williamsville, à Abidjan, moins de 24 heures après son inhumation. Selon les premières informations, l’incident se serait produit dans la nuit de samedi ...

