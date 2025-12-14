Etats-Unis: décès de James Ransone, l’acteur de The Wire
Révélé par son rôle emblématique de Ziggy Sobotka dans la série culte de HBO, l’acteur américain James Ransone est mort ...
En Côte d’Ivoire, la sépulture de Nadiya Sabeh Srè a été profanée ce dimanche 14 décembre 2025 au cimetière municipal de Williamsville, à Abidjan, moins de 24 heures après son inhumation. Selon les premières informations, l’incident se serait produit dans la nuit de samedi ...
Révélé par son rôle emblématique de Ziggy Sobotka dans la série culte de HBO, l’acteur américain James Ransone est mort ...
L’artiste musicien Sidiki Diabaté a été élevé au rang de Chevalier du Mérite des Arts et de la Culture du Mali. Il s&rsq...
Emmanuel et Brigitte Macron ont décidé d’aller jusqu’au bout pour faire taire les rumeurs persistantes. Leur avocat a an...
La duchesse de Sussex, Meghan Markle, a envoyé un courriel à son père Thomas Markle après son amputation d’urgence de la...
Un pilote de Southwest Airlines a été interpellé le 15 janvier à l’aéroport de Savannah, en Géorgie, alors qu’il s’apprê...
La salle de cinéma Canal Olympia de Wologuèdè a abrité, ce jeudi, l’avant-première très attendue de la saison 2 d’Appare...
En Côte d’Ivoire, dans la région de La Mé, plus de 1 300 élèves admis en classe de sixième ont été renvoyés des co...
L’Église du Christianisme Céleste a franchi une étape majeure dans sa marche vers l’unité. Du 12 au 14 juin 2025, la deu...