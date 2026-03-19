Ramadan 2026 en Côte d’Ivoire : le 20 mars déclaré jour férié pour l’Aïd el-Fitr

En Côte d’Ivoire, le ministre de l’Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, Me Adama Kamara, a annoncé, dans un communiqué officiel en date du 18 mars 2026, que le vendredi 20 mars 2026 est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l’étendue du territoire à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan.

Selon le communiqué n°0530/MEPSFP/CAB/DGT/yp, cette décision rend officielle la suspension du travail pour cette journée de célébration religieuse. La mesure s’appuie sur les dispositions du décret n°2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant le décret n°96-205 du 7 mars 1996, qui fixe la liste et le régime des jours fériés en Côte d’Ivoire.

Dans le secteur privé, les travailleurs relevant de la Convention Collective Interprofessionnelle du 20 juillet 1977 bénéficieront également du caractère chômé et payé de cette journée, conformément à l’article 64 de ladite convention, leur garantissant le maintien de leur rémunération.

Cette annonce intervient à la suite de la décision conjointe du COSIM et du CODISS, qui ont retenu la date du vendredi 20 mars 2026 pour la célébration de l’Aïd el-Fitr, après l’absence d’observation du croissant lunaire sur le territoire national.