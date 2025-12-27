CAN 2025: l’Egypte, premier qualifié pour les huitièmes de finale
Avec un but de Mohamed Salah sur pénalty, l’Egypte a pris le dessus sur l’Afrique du Sud (1-0) ce vendredi e...
Le gouvernement béninois poursuit son ambition de doter le pays d’infrastructures sportives modernes, accessibles aux jeunes et adaptées à la pratique du sport tant au niveau amateur que professionnel. Parmi les chantiers prioritaires figure la reconstruction du stade René Pleven...
Avec un but de Mohamed Salah sur pénalty, l’Egypte a pris le dessus sur l’Afrique du Sud (1-0) ce vendredi e...
Buffles FC conserve les commandes du championnat à l’issue de la 12e journée de Ligue 1 béninoise, marquée par la démons...
Gernot Rohr a réagi à la victoire des Guépards face aux Zèbres du Botswana (1-0) ce samedi en phase de groupes de la CAN...
Dominé par la puissance de l’ancien champion du monde, Anthony Joshua, à Miami, le boxeur américain Jake Paul a été pris...
Le match revanche d’Oleksandr Usyk contre Daniel Dubois pour le titre mondial des poids lourds est prévu pour le s...
La justice espagnole a rendu son verdict dans l’affaire du « baiser forcé » qui oppose Luis Rubiales à la joueuse ...
Le célèbre Tour cycliste du Faso est en cours au Burkina Faso. Cette 35e édition, lancée le vendredi 25 octobre, a été m...