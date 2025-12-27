Benin Web TV
Stade René Pléven @Photo: sportandtravel.de
Société

Reconstruction du stade René Pleven: le projet entre en phase active

Edouard Djogbénou • il y a 178 jours

Le gouvernement béninois poursuit son ambition de doter le pays d’infrastructures sportives modernes, accessibles aux jeunes et adaptées à la pratique du sport tant au niveau amateur que professionnel. Parmi les chantiers prioritaires figure la reconstruction du stade René Pleven...

