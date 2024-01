Combat Ngannou vs Joshua : voici la fortune que touchera le Camerounais

-Publicité-

Après son impressionnant duel contre le géant britannique Tyson Fury, le boxeur camerounais Francis Ngannou se prépare à relever à nouveau le défi, cette fois-ci contre un adversaire de renom, Anthony Joshua.

En octobre dernier, surnommé « The Predator », Ngannou a presque infligé une défaite à Tyson Fury, le « Gipsys King », à Dubaï. Ce combat de 10 rounds a attiré l’attention de nombreuses célébrités telles que le rappeur américain Eminem, le footballeur Cristiano Ronaldo et Conor McGregor. Bien qu’il ait perdu le match par décision, Ngannou a été considéré comme le véritable vainqueur par la communauté et de nombreux observateurs.

Afin de retrouver sa gloire dans cette nouvelle discipline, son manager, Marquel Martin, a réussi à négocier un nouveau combat prévu pour le 8 mars 2024 contre Anthony Joshua. Lors d’une entrevue avec la presse américaine, Marquel Martin a révélé les gains potentiels de « The Predator » après ce prochain combat.

Selon lui, la somme qu’il touchera sera considérablement plus élevée que celle gagnée contre Tyson Fury, qui s’élevait à environ 9 millions d’euros, soit environ 6 milliards de Fcfa. Forbes, quant à lui, estime cette somme à environ 20 millions d’euros, soit environ 13 milliards de Fcfa, avec une possibilité d’augmentation grâce au pay-per-view.

Par ailleurs, Marquel Martin a déclaré à la presse : « Francis est l’homme le plus redoutable de la planète, et son revenu le reflète. Et le meilleur dans tout cela, c’est qu’il le mérite pleinement. » Notons que ce combat attire une grande attention pour une raison bien fondée.

À 34 ans et mesurant 1 m 98, l’Anglais, Joshua, affiche un parcours remarquable avec seulement 3 défaites sur 30 combats, remportant 24 d’entre eux par KO. Parmi ses adversaires notables figurent Otto Wallin, son dernier adversaire le 23 décembre 2023, ainsi que Robert Helenuis, Jermaine Franklin et Carlos Takam.