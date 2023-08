Bénin – Tournois Open du Zou 2023: pari gagné pour Clovis Adanzounon et Moussé Onifadé

-Publicité-

Du mercredi 16 au samedi 20 août 2023, le Contrôleur Général de la Police Républicaine et Président de l’ONG « Education par le Sport » a organisé un tournoi regroupant plusieurs disciplines, dont le tennis, le football, le handball et le basket-ball. Les différents matchs du tournoi ont été joués sur les installations du centre communautaire de formations sportives SIKAF de Bohicon, dans le département du Zou, au centre du Bénin.

De beaux matchs, de belles compétitions avec des cris de joie et de vivacité, voilà le spectacle offert par les 37 participants au tournoi Open du Zou sur les terrains du centre communautaire de formations sportives SIKAF de Bohicon. Cette initiative de Clovis Adanzounon, PDG de l’ONG « Education par le Sport », a pour objectif de rassembler les jeunes des différents départements du Bénin autour du sport.

« Les mots me manquent pour exprimer ma joie, car tout s’est déroulé sans incident », se réjouit le promoteur qui trouve que les joueurs ont fait preuve d’un fair-play extraordinaire, avec les démonstrations de basket-ball, de handball, de tennis et de football.

Dans son intervention, Clovis Adanzounon a remercié le parrain du tournoi qui a offert des trophées et plusieurs autres récompenses aux participants. « Les joueurs et joueuses de Porto-Novo sont très dynamiques, il y a une petite qui est formidable… Ces joueurs ont un mental, un esprit de défi et de victoire… je félicite leur coach… », a-t-il reconnu.

Tous les participants récompensés

Après les huitièmes de finale, les quarts de finale et les demi-finales, les finales de chaque discipline ont été jouées le samedi 19 août 2023. À l’issue des compétitions, les vainqueurs ainsi que chaque membre des clubs ont été récompensés par Moussé Onifadé.

« Moi, avec mon expérience d’une décennie dans le sport humanitaire et lui (Clovis Adanzounon, Ndlr) avec son esprit épris de solidarité et de philanthropie, nous avons décidé de conjuguer nos efforts pour organiser ce tournoi qui est la première édition », a-t-il expliqué.

Moussé Onifadé, parrain du tournoi, a exprimé son sentiment d’un devoir accompli. « Et moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur depuis le début, derrière la cause des enfants et des jeunes, la présence de pas mal de filles est très importante. Les filles forment le sous-groupe de population le plus important. Tant qu’elles ne seront pas heureuses, la société dans son ensemble ne le sera pas non plus. Donc, je souhaite concentrer mes actions sur les filles, en particulier les plus petites et bien sûr les plus grandes.

C’est une action que Moussé Onifadé souhaite pérenniser. « Au lieu d’attendre 12 mois, j’ai même émis l’idée d’organiser un tournoi à Pâques et un tournoi de Noël au mois de décembre. Même si je n’étais pas là, cela ferait trois tournois par an. Les enfants, c’est bien de les entraîner, c’est bien de chercher à les motiver, mais cela fonctionne surtout par affection », a-t-il ajouté.

Après les différentes compétitions, les joueurs et leurs coachs ont exprimé leur satisfaction. Pour Patrice Ahoba, coach du club de tennis de la Fondation Zevougnon de Porto Novo, à travers ce tournoi, les enfants se sont beaucoup amusés. « Ils ont fait la démonstration de ce qu’on leur a appris à l’entraînement, je suis vraiment content de ce tournoi. Il y a encore du travail, tant qu’il y a à faire, rien n’est vraiment fait. Donc, on va continuer le travail, et le meilleur viendra », a-t-il promis.

Les résultats de la compétition

Dans la catégorie Football, le club Winner FC a remporté la victoire sur club AS Tonnerre d’Agovèzoun.

Clubs ayant participé

1️⃣ SIKAF (Bohicon_Houawé

Agonvèzoun)

Président: Contrôleur Général de Police ADANZOUNON Clovis _Coach: AHOGNIMETCHE G. Ruben 2️⃣ Zèvougnon ( Porto-Novo) _Présidente: Mme MEDEDJI Françoise Coach : AHOMBA Patrice

3️⃣ Pergola ( Abomey )

_Coach : FANOU Bruno

Champions

🔸U11

▪️Garçon :

Champion ADANZOUNON Christian (SIKAF)

Vice champion: ADANZOUNON Divin (SIKAF)

▪️Fille:

Championne: ADANZOUNON Houéfa ( SIKAF)

Vice Championne: AHOGNIMETCHE Béliza (SIKAF)

🔸U13

▪️Garçon

Champion: AHONOU Florent (ZEVOUGNON)

Vice champion: ASSANGBE Morel (SIKAF)

▪️Fille:

Championne

ADOKPO Victoire (ZEVOUGNON)

Vice championne

AHOMBA Joëlle

U15

▪️Garçon

Champion : MEDEDJI Malthis (ZEVOUGNON)

Vice champion: HOUNDJENOUKON Jean-Eudes ( SIKAF)

▪️Fille

Championne DOHOU Bénédicte (ZEVOUGNON)

Vice championne ADANZOUNON Patricia (SIKAF)

🔸U19

▪️Garçon

Champion AHANVO Marius ( SIKAF)

Vice champion SOGLONOU Juste (ZEVOUGNON)

