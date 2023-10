Le choc Francis Ngannou vs Tyson Fury se termine par une décision controversée

-Publicité-

Dans un retournement de situation surprenant, Tyson Fury a survécu à un knockdown au troisième round pour l’emporter de justesse face à Francis Ngannou par décision partagée ce samedi à Riyad, en Arabie Saoudite. Un juge a donné la victoire à Ngannou, ancien champion poids lourd de l’UFC, avec un score de 95-94, mais a été contredit par deux autres juges qui ont marqué le combat 96-93 et 95-94 en faveur de Fury.

Le titre WBC des poids lourds de Fury n’était pas en jeu lors de ce combat de boxe de 10 rounds. Ngannou, âgé de 37 ans et originaire du Cameroun, faisait ses débuts professionnels en boxe, son premier combat depuis janvier 2022. De son côté, Fury (34-0-1, 24 KOs), 35 ans, originaire de Manchester, Angleterre, était le grand favori avec des cotes de 14 contre 1 pour remporter le match. Il est prévu que Fury affronte ensuite Oleksandr Usyk pour le championnat incontesté des poids lourds le 23 décembre à Riyad, bien que la date reste incertaine.

Le déroulement du combat

Le combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury, surnommé « Battle of the Baddest », a été l’un des affrontements les plus attendus de l’année. Se déroulant à Riyad, en Arabie Saoudite, l’atmosphère était électrique, avec des fans venus du monde entier pour assister à ce choc des titans.

Dès les premiers rounds, les deux combattants ont montré une détermination et une technique impressionnantes. Cependant, le moment le plus marquant du combat a été au troisième round. Contre toute attente, Ngannou, avec une combinaison puissante, a réussi à mettre Fury à terre. Le stade est resté en suspens, se demandant si le champion invaincu allait se relever. Montrant la résilience d’un champion, Fury s’est relevé, déterminé à continuer le combat.

Après dix rounds intenses, la décision finale a été rendue. Le combat s’est conclu par une décision partagée, reflétant la compétitivité de l’affrontement. Un juge a donné la victoire à Ngannou avec un score de 95-94. Cependant, deux autres juges ont vu Fury comme le vainqueur, avec des scores de 96-93 et 95-94 en sa faveur.

- Publicité-

Les réactions post-combat

Cette décision a suscité de nombreux débats parmi les fans et les experts, certains estimant que Ngannou méritait la victoire, tandis que d’autres pensaient que Fury avait dominé la majorité des rounds.

Quelle honte cette victoire donnée à Tyson fury!!! Je ne sais pas si les juges ont regardé le même combat que nous. Ils ont vu qui est allé au tapis et à pris des coups. Qui paie commande n’est ce pas? une frustration de plus. Mais, Francis Ngannou a été magistral et très classe. Chacun ce soir sait qui était le patron sur le ring. « la vérité c’est comme les fesses. Qu’on les aime ou les déteste on finit par toujours par s’asseoir avec » Merci Francis tu es le meilleur. Cela n’empêche pas que Tyson Fury soit un grand Monsieur. Seulement ce soir à la vérité, il sait qu’il a perdu. Dans ce monde quand on est black il faut mettre son adversaire KO pour être sûr d’être déclaré vainqueur. Souviens toi de cela pour le combat de revanche. Alain Foka

Bien que le combat ait été serré, Fury a maintenu qu’il méritait la victoire. «Ce n’était certainement pas dans le script. Ngannou un puncheur un peu maladroit mais très dangereux car il frappe très dur. J’ai eu du mal à contrer, c’est vraiment un très bon combattant. C’était peut-être mon combat le plus dur des dix dernières années. Je ne peux pas vous dire si c’était serré mais je pense que j’ai gagné.», a déclaré Tyson Fury.

Il a également évoqué ses projets futurs, notamment son intention d’affronter Oleksandr Usyk pour le championnat incontesté des poids lourds. « Ce sera notre prochain combat, c’est garanti », a déclaré Fury, soulignant son désir de continuer à dominer la division des poids lourds.

- Advertisement -

Francis Ngannou, quant à lui, a exprimé sa déception face à la décision des juges. Bien que respectueux envers Fury, Ngannou a estimé qu’il avait fait assez pour remporter la victoire. Il a également mentionné son désir de continuer à s’améliorer et de revenir plus fort. « Je me sens bien. Je suis content. Ça n’a pas été en ma faveur mais je tiens à remercier #RiyadhSeason et l’Arabie Saoudite de m’avoir donné l’opportunité de prouver aux gens qu’ils avaient tort, une fois de plus […] Je suis un combattant et je suis prêt à me battre à tout moment. C’était mon premier combat de boxe. Je ne cherche pas d’excuse mais je sais que je deviendrai meilleur. », a déclaré le camerounais après son combat.

Des rumeurs circulent déjà sur un éventuel rematch ou un autre grand combat pour Ngannou dans le futur.

Il est à noter que de nombreuses célébrités, dont Cristiano Ronaldo, ont également réagi au combat. Ronaldo, par exemple, a exprimé son opinion selon laquelle Ngannou aurait dû remporter le combat, mais les arbitres en ont décidé autrement.