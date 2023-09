Anthony Joshua rêve d’un combat de boxe entre Messi et Ronaldo

Anthony Joshua adorerait voir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s’affronter dans un match de boxe Misfits et même si l’ancien champion de boxe pense que ce serait un combat serré.

Anthony Joshua profite actuellement d’un peu de repos après avoir battu Robert Helenius via un KO au septième round à la 02 Arena de Londres le mois dernier. Et le grand fan de football a déclaré qu’il adorerait voir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi s’affronter pour poursuivre leur rivalité personnelle dans l’arène de combat.

Dans une interview publiée sur YouTube, on a demandé à Joshua de nommer deux non-boxeurs qu’il aimerait voir se battre en se basant uniquement sur leurs personnalités, et il a répondu par « Ronaldo contre Messi », introduisant l’une des rivalités les plus féroces du football moderne sur un nouveau champ de bataille.

Lorsqu’on lui a demandé qui gagnerait, Joshua a répondu « Ronaldo« , avant d’ajouter : « J’aime Messi et Ronaldo. Mais Messi a cette vision. Je peux l’imaginer bouger et tisser des angles, mais oui, ce serait dur. Ils sont tous les deux aussi bons l’un que l’autre ».

« Ma rivalité avec Messi est terminée »

Evidemment, la communauté sportive rêverait d’un combat sur le ring entre Messi et Ronaldo. A condition bien sûr que l’un et l’autre des futurs boxeurs acceptent ce nouveau challenge. Face à la presse récemment, l’attaquant d’Al Nassr avait indiqué que sa rivalité avec l’Argentin est terminée.

«(…) La rivalité est terminée. C’était une saine rivalité et les spectateurs l’ont beaucoup apprécié«, a déclaré le capitaine de la Seleçao. « Celui qui aime Cristiano Ronaldo n’est pas obligé de détester Messi et vice versa, car ils sont tous les deux très bons. Nous avons bien fait ; nous avons changé l’histoire du football et nous continuerons à le faire. Nous sommes respectés partout dans le monde ; c’est la chose la plus importante », a ajouté le quintuple Ballon d’Or qui estime que les deux superstars du cuir rond sont des « collègues professionnels« .

