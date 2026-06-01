USA 3-2 Sénégal : « Ce match nous montre où nous en sommes avant la France », Sadio Mané

Sadio Mané a relativisé la défaite du Sénégal contre les États-Unis, estimant que ce match amical servira de repère avant l’entrée des Lions dans le Mondial 2026 face à la France. Malgré son doublé, l’attaquant sénégalais reconnaît que la rencontre de Charlotte doit permettre au staff de corriger les failles, notamment défensives, avant un groupe relevé où les Lions affronteront aussi l’Irak et la Norvège.

Auteur d’un doublé lors de la défaite 3-2 des Lions de la Téranga contre les États-Unis dimanche 31 mai au Bank of America Stadium de Charlotte, Sadio Mané a tenu en zone mixte un discours volontairement détaché du résultat. « On aurait aimé gagner, mais il n’y a aucun souci. Ce match va nous permettre de savoir où nous en sommes avant notre match contre la France », a déclaré le capitaine offensif de la sélection de Pape Thiaw. Il a ajouté : « Ce qui est sûr, c’est qu’on sera prêts avant le début de la compétition. »

La réaction tranche avec la lecture que les chiffres imposent. Le Sénégal a encaissé deux buts en vingt minutes (Sergiño Dest à la 7e, Christian Pulisic à la 20e) avant de ne revenir qu’à 2-2 à la 52e sur le deuxième but de Mané, pour concéder dans la foulée le but décisif de Folarin Balogun à la 63e. Avec 52,3 % de possession de balle et six tentatives contre douze pour les Américains, les Lions ont subi la pression physique et le pressing organisé de l’équipe de Mauricio Pochettino. Le secteur défensif, affecté notamment par une erreur de relance de Miles Robinson ayant ouvert l’espace du deuxième but de Mané, a constitué le principal point d’interrogation de la soirée.

Idrissa Gana Gueye, l’un des cadres du milieu de terrain, a également exprimé sa satisfaction face à « la réaction des Lions après la défaite », soulignant la capacité de l’équipe à revenir à 2-2 après être rentrée aux vestiaires avec deux buts de retard.

Un repère avant la France dans 15 jours

Le Sénégal entre en lice dans le groupe I de la Coupe du monde le 16 juin face à la France, dans ce même stade de Charlotte où la défaite contre les États-Unis a été concédée. La proximité entre les deux rendez-vous, quinze jours d’intervalle, même enceinte, confère au discours de Mané une dimension tactique : la défaite du 31 mai fournit aux encadrants une cartographie précise des zones à travailler avant l’adversaire le plus redoutable du groupe.

La France, doublement champions d’Europe avec le PSG et armée de plusieurs joueurs du club parisien fraîchement sacrés à Budapest, représente un défi d’une autre dimension que les États-Unis. Le Sénégal devra ensuite affronter l’Irak le 22 juin puis la Norvège de Erling Haaland le 26 juin. La sélection dispose d’un second match de préparation contre l’Arabie saoudite à San Antonio avant le coup d’envoi.