Bénin : la FBF fixe la date de désignation du successeur de Mathurin de Chacus

La Fédération Béninoise de Football (FBF) a enclenché le processus devant conduire à l’élection de son prochain président. L’Assemblée générale élective chargée de désigner le successeur de Mathurin de Chacus à la tête de l’instance est fixée au 23 août 2026.

La Fédération Béninoise de Football (FBF) prépare activement le renouvellement de ses organes dirigeants. À l’issue de sa session mensuelle tenue le 21 mai 2026 à Lokossa, le Bureau exécutif a décidé de convoquer l’Assemblée générale élective du mandat 2026-2030 pour le samedi 23 août 2026.

Dans une note circulaire datée du 28 mai 2026 et signée par le Secrétaire général de la FBF, Claude Paqui, les présidents des clubs, ligues et associations affiliées sont invités à transmettre au secrétariat administratif de la fédération les noms, prénoms et contacts de leurs délégués. Cette formalité doit être accomplie au plus tard le 12 juin 2026 à 12 heures précises.

Sont concernés par cette démarche les clubs du championnat professionnel, les clubs de la Ligue 3, les ligues départementales de football amateur ainsi que les associations nationales affiliées à la FBF, notamment celles des entraîneurs, des médecins et des kinésithérapeutes.

La note précise également que les élections des délégués des clubs des ligues départementales de football amateur ainsi que celles des femmes déléguées des ligues départementales se dérouleront les 19 et 20 juin 2026. Les présidents des ligues concernées sont donc appelés à prendre les dispositions nécessaires pour l’organisation des assemblées générales de désignation.

La FBF rappelle enfin que la désignation des délégués doit se faire dans le strict respect des dispositions prévues à l’article 24 de ses statuts.

Avec le lancement de ces différentes étapes, l’instance dirigeante du football béninois entre officiellement dans la phase préparatoire de son Assemblée générale élective, qui devra désigner les responsables appelés à conduire la fédération au cours des quatre prochaines années.