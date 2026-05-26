Bénin : Wilfried Léandre Houngbédji nommé ministre, porte-parole du gouvernement Wadagni

Par décret présidentiel en date du 26 mai 2026, le chef de l’État béninois, Romuald Wadagni, a nommé Wilfried Léandre Houngbédji au poste de ministre, porte-parole du gouvernement. Une nomination qui marque le retour d’une figure déjà bien connue de la communication gouvernementale au sein de l’exécutif.

Le président de la République, Romuald Wadagni, a procédé à une nouvelle nomination à la Présidence de la République. Selon le décret n°2026-320 du 26 mai 2026, Wilfried Léandre Houngbédji est nommé ministre, porte-parole du gouvernement. Le décret, signé à Cotonou par le chef de l’État, précise que cette nomination prend effet à compter de la date de signature du document et sera publiée au Journal officiel.

Cette désignation intervient quelques jours après la formation du nouveau gouvernement dirigé par Romuald Wadagni. Elle confirme la volonté du nouveau pouvoir de s’appuyer sur des profils déjà expérimentés dans la communication institutionnelle et les relations avec les médias.

Wilfried Léandre Houngbédji n’est pas un inconnu de la sphère gouvernementale béninoise. Sous le régime de Patrice Talon, il occupait déjà les fonctions de Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement depuis 2021.

Connu pour ses sorties médiatiques régulières et ses explications sur les décisions gouvernementales, il était devenu l’une des principales voix de l’exécutif béninois ces dernières années. À travers plusieurs conférences de presse, émissions et rencontres avec les médias, il a défendu les réformes engagées par le gouvernement Talon.

Avant son entrée à la Présidence de la République, Wilfried Léandre Houngbédji était journaliste et écrivain. Plusieurs médias béninois rappellent qu’il s’était fait remarquer par ses prises de position critiques dans le débat public avant de rejoindre l’équipe gouvernementale.

Avec cette nouvelle nomination, Wilfried Léandre Houngbédji devient officiellement ministre et continuera d’assurer la communication et le porte-parolat du gouvernement sous l’ère Wadagni.