Bénin : voici la liste des 34 membres du nouveau Conseil supérieur pour la réunification de l’Église du Christianisme Céleste

Par deux décrets signés le 13 mai 2026, le président Patrice Talon a créée le Conseil supérieur de mise en œuvre des résolutions et en désigne les membres. Ce nouvel organe succède au Conseil supérieur de transition et a pour mission de concrétiser l’unité de l’Église du Christianisme Céleste.

Le président Patrice Talon a signé, le 13 mai 2026, deux décrets officialisant la création du Conseil supérieur de mise en œuvre des résolutions et la composition de ses membres.

Ce conseil, issu des recommandations du rapport final remis au chef de l’État par le Conseil supérieur de transition, est chargé de travailler à la réalisation de l’unité de l’Église. Il dispose d’un bureau exécutif et d’un secrétariat administratif pour mener à bien ses missions. Son mandat prendra fin une fois les organes supérieurs unifiés de l’Église mis en place.

Bertin Bada est désigné coordonnateur général du conseil. Selon le décret n° 2026-311 du 13 mai 2026, il pourra faire appel à toute personne susceptible de contribuer à la réussite de sa mission.

Voici la liste complète des 34 membres

ACKAH Kouamé Justin AMOUSSOU André BADA Bertin CHABI Rodrigue KOKOYE Senou Jean MIDODJI Komlan SARASSORO Hyacinthe SOUMAHO Gabriel ZANNOU Marcellin ADETONAH Théodule Ricardo AKERELE Henry Omileniyan OJOGBEDE J. Oladele ADEBAYO Lawrence Adetunji ADJAKA Michel AGOSSOU Denis ASEBIOMO Pepe Emmanuel BELLOW Adetola BIAOU Alexandre COLE Adeyemi DJOSSOU Ariane Ep. SEGLA ELEME Samuel GOME Hilaire GRIVALLIERS Serge HOUNGBEDJI Sèwanoudé Honoré HOUNKPATIN Honorat LOKO Djima Crépin OSHOFFA Edith OCHOFFA Théophile OJOGBEDE Joseph Oladele OPANUGA Obafemi OYEGOKE Ayodele OZOUANY Guy Roger TAHET Noël Etienne Pierre TIN Richard

Ce conseil marque une étape concrète vers la réunification de l’Église du Christianisme Céleste.