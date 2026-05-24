Bénin : trois ministres délégués autour d’Aristide Médenou pour piloter l’économie

Le premier gouvernement de Romuald Wadagni consacre un pôle économique particulièrement renforcé, avec un ministère de l’Économie et des Finances structuré autour d’un ministre central et de trois ministres délégués. En confiant ce portefeuille à Aristide Médenou, ancien directeur général de l’Économie, le nouveau président fait le choix d’une continuité assumée sur la dette, le budget, les ressources extérieures et l’inclusion financière.

Dans la liste du premier gouvernement Wadagni, le ministère de l’Économie et des Finances concentre à lui seul quatre membres de l’exécutif. Aristide Médenou en tient le périmètre central, avec la coopération dans ses attributions. Trois ministres délégués lui sont rattachés : Nicolas Yenoussi aux Finances et à la Microfinance, Rodrigue Chaou au Budget et à la Fonction publique, Hugues-Oscar Lokossou à la Mobilisation des ressources extérieures et à la Gestion de la dette. Cette architecture n’est pas un accident de liste, mais l’expression d’une doctrine de gouvernance économique que Wadagni a appliquée pendant dix ans comme argentier de Patrice Talon, et qu’il reconduit désormais depuis la présidence.

Le choix d’Aristide Médenou mérite une attention particulière. Il était, jusqu’au 24 mai, directeur général de l’Économie au sein du ministère que Wadagni dirigeait. C’est à ce titre qu’il avait déclaré, quelques jours avant la présidentielle d’avril 2026, que « la croissance n’a de sens que si elle est inclusive », reprenant mot pour mot le discours de campagne de son ancien ministre. Nommer à la tête du ministère de l’Économie le directeur général qui en était la cheville ouvrière depuis plusieurs années, c’est garantir une continuité opérationnelle totale sur le dossier le plus sensible du mandat tel que la relation avec le FMI, la trajectoire de la dette publique et les réformes structurelles en cours.

Aristide Médenou, Ministre de l’Économie et des Finances, chargé de la coopération PH: DR

Ce choix envoie également un message aux marchés financiers. Le Bénin a réalisé en 2026 sa première émission sukuk souveraine, consacrant sa position de premier émetteur souverain africain sur ce segment. Il occupait depuis 2023 la première place en Afrique dans l’indice mondial de transparence des dépenses fiscales publié par le Conseil sur les politiques économiques et l’Institut allemand pour le développement. Dans ce contexte, rompre avec les équipes en place au ministère des Finances aurait été perçu comme un signal négatif par les agences de notation et les partenaires de développement. Médenou est la garantie que la partition ne change pas, même si le chef d’orchestre a changé de podium.

Hugues-Oscar Lokossou, ministre d’un dossier existentiel

Hugues-Oscar Lokossou, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé de la Mobilisation des ressources extérieures et de la Gestion de la dette PH: DR

Parmi les trois ministres délégués, Hugues-Oscar Lokossou porte le portefeuille le plus lourd politiquement, celui de la Mobilisation des ressources extérieures et la Gestion de la dette. Dédier un ministre à ce seul périmètre n’est pas une pratique courante dans la sous-région, mais c’est un signal fort sur l’état du dossier et sur la priorité que le président y attache.

La dette béninoise a suivi une trajectoire ascendante depuis 2016, assumée comme le prix des investissements d’infrastructure. Le pays a construit plus de 3 000 kilomètres de routes, modernisé le port de Cotonou, engagé le programme d’électrification rurale et développé ses zones économiques spéciales. Ces investissements ont été financés par des eurobonds, des prêts concessionnels et des levées sur le marché de l’UEMOA. Le ratio dette sur PIB a progressé en conséquence, même si les chiffres officiels restent dans les normes de convergence de la zone franc. La mobilisation de ressources extérieures (dons, prêts concessionnels, partenariats publics-privés) est devenue un exercice à temps plein qui justifie un interlocuteur identifié et stable face aux bailleurs.

Lokossou hérite aussi de la relation avec le FMI. Le Bénin cherche un nouveau programme d’appui depuis la fin de l’accord au titre de la Facilité élargie de crédit conclu sous Talon. Les discussions progressaient lentement au printemps 2026, au point que Wadagni avait pris personnellement en main ce dossier lors de ses derniers mois comme ministre d’État. En nommant un ministre délégué dédié, il institutionnalise cet interlocuteur sans dessaisir le ministère de sa prérogative centrale.

Rodrigue Chaou : le Budget et la Fonction publique sous le même toit

Rodrigue Chaou, Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget et de la Fonction publique

La réunion du Budget et de la Fonction publique sous une même délégation, confiée à Rodrigue Chaou, est un autre choix architecturalement significatif. Elle acte que la maîtrise de la masse salariale de l’État, premier poste de dépense courante, et celle du cadrage budgétaire relèvent d’une même logique de pilotage. La Fonction publique béninoise emploie plusieurs dizaines de milliers d’agents. Le glissement de la masse salariale a pesé sur les marges de manœuvre budgétaires dans plusieurs pays de la sous-région. En plaçant ces deux leviers dans les mains d’un même ministre délégué, Wadagni signale qu’il entend piloter les dépenses de personnel comme une variable budgétaire, et non comme une contrainte subie.

Cette configuration permet aussi de rationaliser la gestion des carrières dans la fonction publique à l’aune des objectifs de performance économique. Cela donne une cohérence avec la réforme du statut général de la fonction publique béninoise engagée sous Talon, dont plusieurs chantiers restent inachevés à ce jour.

Nicolas Yenoussi : la Microfinance élevée au rang de priorité

Nicolas Yenoussi, Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé des Finances et de la Microfinance PH: DR

Le troisième ministre délégué, Nicolas Yenoussi, est chargé des Finances et de la Microfinance. L’inclusion de la Microfinance dans un portefeuille ministériel délégué distinct, rattaché au ministère des Finances, traduit une attention particulière à un secteur que Wadagni avait mis en avant pendant sa campagne. Il avait notamment proposé « la mise en place d’un mécanisme de crédit allant de 50 000 à 50 millions de francs CFA » pour encourager la formalisation de l’économie.

Le secteur de la microfinance béninoise compte plusieurs centaines d’institutions, dont le niveau de régulation et de transparence est inégal. Des faillites retentissantes dans des caisses mutualistes avaient affecté des dizaines de milliers d’épargnants entre 2017 et 2020. Yenoussi hérite d’un chantier de consolidation et de supervision qui conditionne directement la confiance des ménages envers le système financier formel — et donc la formalisation de l’économie informelle que le gouvernement a posée comme objectif de mandat.

Un pôle économique face à l’épreuve de l’inclusivité

L’architecture à quatre têtes du pôle économique est cohérente avec la doctrine Wadagni telle qu’elle s’est construite depuis 2016 : spécialisation des périmètres, responsabilisation des interlocuteurs, interlocution stable avec les partenaires financiers internationaux. Elle reflète une vision de la gouvernance économique où la clarté des mandats prime sur la concentration des pouvoirs.

Mais cette architecture, aussi rigoureuse soit-elle sur le plan institutionnel, sera jugée sur un critère simple : sa capacité à faire descendre la croissance dans l’assiette du Béninois ordinaire. Le taux de pauvreté dépasse encore 30 % malgré une décennie de performances macroéconomiques. Le pays est classé 173e sur 193 à l’indice de développement humain. Médenou l’avait dit lui-même avant d’être nommé ministre : « Notre croissance n’a de sens que si elle est inclusive. » C’est désormais à lui, et aux trois ministres délégués qui l’entourent, d’en apporter la preuve.