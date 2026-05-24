1er Gouvernement : Wadagni garde les piliers de Talon et ajoute une ambition numérique

Romuald Wadagni a dévoilé son premier gouvernement quelques heures après sa prestation de serment, avec une équipe marquée par la continuité économique, le maintien des dossiers sécuritaires à la présidence et un renouvellement notable à la diplomatie. La création d’un portefeuille dédié à la transformation digitale et à l’intelligence artificielle traduit aussi la volonté du nouveau président d’ouvrir un nouveau cycle, sans rompre avec l’architecture technocratique héritée de Patrice Talon .

Le président Romuald Wadagni a signé son premier gouvernement quelques heures seulement après sa prestation de serment, le dimanche 24 mai 2026. Vingt-deux ministres et trois ministres délégués composent une équipe dont la lecture, nominée par nominée, révèle trois lignes directrices : une continuité institutionnelle revendiquée sur les dossiers régaliens et économiques, un renouvellement ciblé sur la diplomatie et le secteur des entreprises, et un signal inédit sur le numérique et l’intelligence artificielle. Ce gouvernement est celui d’un technocrate qui a passé dix ans à piloter les finances béninoises et qui gouverne désormais comme il a géré : en continuant ce qui marche, en corrigeant ce qui coince.

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Le choix d’Aristide Médenou au ministère de l’Économie et des Finances n’est pas celui d’un profil inconnu. Médenou était directeur général de l’Économie au sein du ministère que Wadagni dirigeait depuis 2016. C’est lui qui, quelques jours avant la présidentielle, déclarait à France 24 que « la croissance n’a de sens que si elle est inclusive », reprenant mot pour mot le discours que Wadagni portait sur le terrain. Nommer son propre directeur général à la tête du ministère qu’on vient de quitter, c’est envoyer un signal aux marchés, au FMI et aux partenaires financiers que la politique économique ne change pas de main, elle change de visage.

Ce signal est renforcé par la structure même du périmètre économique. Le ministère de l’Économie et des Finances n’est pas un seul portefeuille, c’est une grappe. Trois ministres délégués lui sont rattachés : Nicolas Yenoussi aux Finances et à la Microfinance, Rodrigue Chaou au Budget et à la Fonction publique, Hugues-Oscar Lokossou à la Mobilisation des ressources extérieures et à la Gestion de la dette. Ce dernier poste est le plus politique des trois. Le Bénin a réalisé en 2026 sa première émission sukuk souveraine sur les marchés internationaux, opération qui a valu au pays d’être présenté comme « premier émetteur souverain d’Afrique » en 2026. Il est classé premier pays d’Afrique en matière de transparence fiscale depuis 2023. Confier la gestion de la dette à un ministre délégué dédié, avec un périmètre précis, c’est institutionnaliser la priorité budgétaire centrale du mandat à venir.

Les trois reconductions qui suivent dans les portefeuilles régaliens confirment la même logique. Yvon Détchénou conserve la Justice, qu’il occupait depuis le second mandat Talon. Benjamin Hounkpatin reste à la Santé. Véronique Tognifodé demeure à la Famille et l’Action sociale. Ces trois maintiens évitent toute rupture de continuité dans des secteurs dont la réforme est en cours — réforme pénale côté Justice, couverture sanitaire universelle côté Santé, protection sociale des ménages vulnérables côté Famille.

La Défense et l’Intérieur gardés à la présidence, une diplomatie de rupture

Gildas Agonkan à la Défense et Djibril Mama Cissé Moussa à l’Intérieur portent le titre de « ministre délégué auprès du Président de la République ». Ce rattachement direct à la présidence, sans ministre de plein exercice interposé, est une pratique constante depuis 2016 sous Talon. Wadagni la reconduit sans hésitation.

Le choix n’est pas anodin. Le nord du Bénin subit depuis 2022 des incursions régulières de groupes armés dans la zone dite du « Point Triple », à la frontière du Burkina Faso et du Niger. Cette menace a fait plusieurs dizaines de victimes parmi les forces de sécurité béninoises. Dans ce contexte, Wadagni garde le commandement opérationnel de la réponse sécuritaire au plus près de sa personne. La délégation de la Défense et de l’Intérieur à des ministres sans portefeuille plein, directement rattachés à l’Élysée béninois, signifie que le président entend rester le décideur de premier rang sur ces dossiers.

Le choix de Djibril Mama Cissé Moussa à l’Intérieur est notable à un autre titre, le ministre sortant de l’Intérieur, Alassane Séidou, ne figure pas dans le nouveau gouvernement. Le changement, ciblé, évite la continuité de façade dans ce ministère spécifique tout en maintenant le rattachement présidentiel.

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Corinne Amori Brunet, nommée aux Affaires étrangères, est la nomination la plus lourde de sens dans le gouvernement, et la plus inattendue pour les observateurs traditionnels de la politique béninoise. Née en 1984 à Abidjan, elle était depuis août 2023 ambassadrice du Bénin en France, première femme et plus jeune personnalité à occuper ce poste. Formée dans la finance et les médias, elle a travaillé comme directrice stratégie et finance à Novethic, filiale de la Caisse des Dépôts à Paris, avant d’entrer en diplomatie. Elle est lauréate du programme Young Leaders 2021.

Son profil rompt avec le moule du diplomate de carrière ou du politique chevronné qui occupe traditionnellement le Quai béninois. Elle arrive aux Affaires étrangères avec une connaissance intime du terrain parisien, (capitale d’un partenaire stratégique mais aussi pays dont les relations avec le Bénin restent à consolider après les tensions autour de la présence militaire française dans la régio) et une expérience directe des dossiers de financement international. Dans un contexte de réorientation diplomatique vers les pays de l’AES et de négociation sur le pipeline nigérien, placer une femme jeune, sans bagage partisan et avec un réseau financier occidental à ce poste est un choix qui ouvre des portes sans en fermer d’autres.

Olushegun Adjadi Bakari, qui était précédemment ministre des Affaires étrangères, hérite du Tourisme, du Commerce extérieur et de l’Industrie. Ce déplacement est une rétrogradation en termes de prestige protocolaire, mais un repositionnement cohérent. Bakari a géré les relations extérieures pendant les années Talon, il connaît les partenariats économiques internationaux. Le confier au dossier de l’attractivité des investissements et de la promotion de l’industrie, c’est mobiliser son réseau sans le perdre.

Le pari du numérique et de l’intelligence artificielle

La création d’un ministère de la Transformation digitale et de l’Innovation « en charge de la Stratégie nationale d’intelligence artificielle », confié à Mahouna Aklogan, est la principale nouveauté architecturale du gouvernement. Ce portefeuille autonome n’existait pas sous cette forme dans le gouvernement Talon, où le numérique était intégré dans un périmètre élargi. L’isolement de l’intelligence artificielle comme mission explicite dans le libellé ministériel est un choix délibéré de Wadagni, qui avait présenté pendant la campagne la digitalisation comme l’un des axes de la prochaine phase du développement béninois.

Ce portefeuille s’inscrit dans la continuité du programme Smart Bénin lancé sous Talon, qui a produit des résultats tangibles — le Bénin figure depuis 2023 parmi les dix premiers pays africains en matière d’efficacité gouvernementale dans les classements internationaux. Mais le signal qu’il envoie dépasse la seule continuité. En 2026, nommer un ministre explicitement chargé de l’IA, c’est afficher une ambition de positionnement régional dans un secteur où le Bénin peut prétendre jouer un rôle de pionnier en Afrique de l’Ouest.

Edouard Dahomey prend l’Énergie, l’Eau et les Mines, dossier stratégique à double titre. Sur le plan intérieur, le taux d’accès à l’électricité reste inférieur à 40 % dans les zones rurales. Sur le plan régional, ce ministère est directement impliqué dans le dossier du terminal pétrolier de Sèmè et du pipeline Niger-Bénin, dont la normalization conditionne une partie des recettes portuaires du pays.

Un gouvernement de technocrates à l’épreuve des attentes sociales

Le gouvernement Wadagni n’est pas un gouvernement de partis. Comme son prédécesseur, Wadagni n’est membre d’aucune formation politique. Les ministres nommés sont pour la plupart des profils techniques, issus de l’administration, des milieux académiques ou des entreprise, non des barons électoraux dont il faudrait récompenser la loyauté.

Ce choix a une cohérence interne, il prolonge dix ans d’une gouvernance qui a produit une croissance annuelle de 6 % en moyenne, un déficit ramené à 3 % du PIB, 3 000 kilomètres de routes et des levées de fonds sur les marchés internationaux. Mais il porte aussi une limite que la campagne présidentielle a exposée : cette croissance n’a pas sorti plus d’un tiers des Béninois de la pauvreté. Le taux de pauvreté reste supérieur à 30 %, et le pays est classé 173e sur 193 à l’indice de développement humain.

Le discours d’investiture de Wadagni avait reconnu ce décalage sans détour : « Une croissance nationale n’a de sens que lorsqu’elle devient visible dans la vie ordinaire des populations. » La composition de son premier gouvernement répond sur le volet institutionnel. Elle ne répond pas encore sur le volet social — qui sera le vrai test de son mandat de sept ans.