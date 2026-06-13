Mondial 2026 : Paul Pogba passe aux aveux sur son absence en Équipe de France

Présent aux États-Unis comme ambassadeur d’Adidas en marge de la Coupe du monde 2026, Paul Pogba a reconnu qu’il ne s’était jamais réellement projeté dans une participation au tournoi avec l’équipe de France. Après une saison de reprise très limitée avec l’AS Monaco, le champion du monde 2018 se dit surtout concentré sur son retour physique au plus haut niveau.

Paul Pogba aurait évidemment aimé vivre la Coupe du monde 2026 sur le terrain, avec le maillot de l’équipe de France. Mais le champion du monde 2018 n’a jamais vraiment nourri d’illusion. Présent aux États-Unis en marge du tournoi, le milieu de terrain de l’AS Monaco a reconnu avec lucidité que son retour en sélection n’était pas un objectif réaliste à court terme. Ambassadeur de l’équipementier Adidas, Paul Pogba a pris ses quartiers à Los Angeles, où il participe à plusieurs événements liés au Mondial. Il doit aussi suivre de près les matchs des Bleus, notamment l’entrée en lice de la France contre le Sénégal, prévue mardi 16 juin 2026 au MetLife Stadium de New York, dans le groupe I.

Mais cette Coupe du monde, Pogba la vivra comme supporter. Le joueur de 33 ans n’a pas été retenu par Didier Deschamps, une absence logique au regard de sa saison très réduite avec Monaco. Selon L’Équipe, l’ancien joueur de Manchester United et de la Juventus n’a disputé que six matchs cette saison, pour un total de 115 minutes de jeu.

Paul Pogba l’assume lui-même. Son arrivée à Monaco n’avait pas été pensée comme une opération de dernière minute pour arracher une place dans la liste des Bleus. Après une très longue période sans compétition, son premier objectif était ailleurs. « Je ne suis pas venu à Monaco en me disant : “Je viens pour jouer le Mondial.” Cela faisait très très longtemps que je n’avais pas joué. Mon objectif, c’était juste de reprendre la compétition et de bien revenir physiquement », a-t-il confié à L’Équipe.

Cette déclaration résume la situation du milieu français. Avant de penser à l’équipe de France, Pogba devait d’abord retrouver son corps, ses sensations et le rythme du haut niveau. Son retour à Monaco, officialisé en 2025 après la fin de sa suspension, devait lui permettre de relancer une carrière freinée par les blessures, les problèmes physiques et une longue absence des terrains. Reuters rappelle que Pogba avait rejoint l’AS Monaco pour deux saisons après une suspension de 18 mois, réduite après appel, et après la résiliation de son contrat avec la Juventus en novembre 2024.

Dans ces conditions, viser directement la Coupe du monde relevait davantage du rêve que d’un plan réaliste. Pogba le sait. Son corps n’était pas encore prêt à enchaîner les matchs, et son temps de jeu n’a pas suffi à convaincre le staff des Bleus.

Les Bleus, un “ultra-bonus”. “Je reviens de loin”

L’équipe de France reste dans un coin de sa tête, mais elle n’est plus une obsession immédiate. Paul Pogba parle désormais des Bleus comme d’un objectif lointain, presque secondaire par rapport à sa reconstruction personnelle. « C’est le cas ultime, ça, de l’ultra-bonus. Il faut d’abord que je me sente bien. De toute façon, quand tu es performant avec ton club, tu as plus de chances d’aller en équipe de France », a-t-il expliqué.

Sa dernière sélection remonte à mars 2022. Depuis, le milieu de terrain a traversé une longue période d’arrêt, marquée par des blessures, une suspension et un retour progressif à la compétition. Cette absence prolongée l’a éloigné du groupe France, où la concurrence au milieu de terrain est devenue très forte. Didier Deschamps a souvent rappelé son attachement au joueur, mais une Coupe du monde ne se prépare pas avec le seul statut. Pour retrouver les Bleus, Pogba devra d’abord redevenir un titulaire régulier en club. Il devra surtout montrer qu’il peut tenir l’intensité physique du très haut niveau.

Paul Pogba ne cache pas la difficulté de son retour. L’ancien cadre des Bleus sait qu’il n’a pas seulement manqué de matchs. Il a surtout manqué de rythme, un élément décisif pour un joueur appelé à évoluer dans l’entrejeu. « Moi, je reviens de loin, donc ce n’est pas comme si je ne m’y attendais pas », a-t-il reconnu. « Ce qu’il a manqué, c’est du rythme. On ne va pas parler techniquement, car les coaches et les joueurs le voient à l’entraînement. C’est plutôt physique, surtout quand tu as enchaîné les pépins, y compris avant la suspension. »

Cette lucidité tranche avec les attentes qui avaient accompagné son arrivée à Monaco. Pour beaucoup de supporters, la signature de Pogba en Ligue 1 avait immédiatement rouvert le débat sur un possible retour en équipe de France avant le Mondial 2026. Mais la réalité du terrain a été plus dure. Son retour officiel a été retardé, puis limité par des difficultés physiques persistantes.

Le Monde soulignait déjà en janvier 2026 que le pari monégasque peinait à produire ses effets, avec un Pogba encore freiné par des problèmes physiques et très peu utilisé en compétition.

Un champion du monde devenu supporter

Malgré son absence, Paul Pogba ne nourrit aucune amertume. Le champion du monde 2018 se dit impatient de voir les Bleus à l’œuvre dans cette Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

La France débutera son tournoi contre le Sénégal, mardi 16 juin, au MetLife Stadium de New York. La FIFA confirme que cette affiche ouvrira le parcours des Bleus dans le groupe I, avant les matchs contre l’Irak et la Norvège.

Pogba espère d’ailleurs pouvoir passer un moment avec le groupe France, sans perturber la préparation. « Je vais voir avec le staff, je ne veux pas déranger, mais cela me ferait plaisir de voir le coach pour sa dernière. Cela me tient à cœur d’aller lui apporter mon soutien. Je serai là pour les supporter ! », a-t-il confié.

Cette phrase a une résonance particulière. Didier Deschamps dispute sa dernière grande compétition à la tête des Bleus, et Pogba a été l’un des hommes forts de son cycle victorieux. En 2018, en Russie, le milieu français avait été l’un des symboles du sacre mondial, par son influence dans le vestiaire, son volume de jeu et son but en finale contre la Croatie.

Huit ans plus tard, le décor a changé. Pogba n’est plus dans le groupe, mais son attachement aux Bleus demeure. Il sera aux États-Unis, non pas comme acteur, mais comme soutien d’une génération qui tente d’écrire une nouvelle page.

Un retour au haut niveau encore à construire

Pour Paul Pogba, le vrai combat se situe désormais ailleurs. Il ne s’agit plus de rattraper le train du Mondial 2026, mais de reconstruire durablement sa carrière. À 33 ans, après plusieurs saisons perturbées, le milieu de terrain sait que la priorité est physique. « J’ai besoin de me sentir bien. C’est ce qu’il me faut pour revenir au haut niveau », a-t-il résumé.

Son avenir en équipe de France dépendra de cette reconstruction. S’il retrouve du temps de jeu, de la régularité et un niveau compatible avec les exigences internationales, la porte pourrait théoriquement se rouvrir. Mais Pogba ne veut plus brûler les étapes.

La Coupe du monde 2026 se jouera donc sans lui. Mais son discours montre un joueur apaisé, conscient du chemin parcouru et des limites du moment. Paul Pogba ne tourne pas officiellement la page des Bleus. Il admet simplement qu’avant de rêver à nouveau de sélection, il doit d’abord redevenir pleinement footballeur.