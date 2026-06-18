Mondial 2026 : Elye Wahi privé du choc Côte d’Ivoire-Allemagne après un refus de visa

L’attaquant ivoirien Elye Wahi manquera le match très attendu contre l’Allemagne au Mondial 2026, après s’être vu refuser l’entrée au Canada. La Fédération ivoirienne de football évoque l’absence d’autorisations administratives, tandis que le joueur, cité dans une enquête en France sur des soupçons de match truqué, reste présumé innocent.

L’attaquant ivoirien Elye Wahi manquera le choc du Mondial-2026 contre l’Allemagne, après s’être vu refuser un visa pour entrer au Canada sur fond d’enquête pour soupçons de match truqué en France, a annoncé jeudi la Fédération ivoirienne de football (FIF). La sélection, déjà très attendue après sa victoire inaugurale, devra donc se passer de l’un de ses atouts offensifs majeurs pour ce rendez-vous capital du groupe E.

Dans un bref communiqué, la FIF explique que son joueur « n’a pas obtenu les autorisations administratives nécessaires » à son entrée sur le territoire canadien, où doit se tenir la rencontre face à la Mannschaft. Le joueur de l’OGC Nice restera aux États-Unis, où les Éléphants ont établi leur camp de base, « dans l’attente du retour de la délégation au terme de la phase de groupes », précise l’instance, sans donner davantage de détails sur le motif exact du refus.

Ce contretemps intervient alors que Wahi est au cœur d’une procédure judiciaire ouverte en France, liée à des soupçons de match truqué et de paris sportifs lors d’une rencontre de Ligue 1. Le parquet a confirmé l’existence d’une enquête pour corruption sportive et fraude, dans laquelle le nom de l’attaquant ivoirien est cité, sans mise en examen à ce stade. Le joueur est donc juridiquement présumé innocent, mais cette affaire pèse déjà concrètement sur son Mondial.

Sur le plan sportif, l’absence de Wahi constitue un coup dur pour le sélectionneur Emerse Faé, qui misait sur la mobilité et la profondeur de son avant-centre pour bousculer la défense allemande. L’attaquant, appelé pour dynamiser le secteur offensif ivoirien, devait incarner l’une des principales menaces dans un groupe relevé où chaque point compte dans la course aux huitièmes de finale. Faé va devoir recomposer son animation offensive, en s’appuyant sur d’autres profils pour occuper la pointe et multiplier les solutions de rechange.

Ce dossier souligne aussi les répercussions extra-sportives que peuvent avoir des affaires judiciaires dans le contexte très encadré d’une Coupe du monde organisée sur plusieurs pays. Entre exigences de sécurité, vérifications d’antécédents et marges de manœuvre laissées aux autorités nationales, les décisions administratives peuvent peser lourd sur la disponibilité des joueurs, indépendamment des décisions disciplinaires des instances du football. Si aucune suspension sportive n’a pour l’heure été prononcée à l’encontre de Wahi, le refus d’entrée au Canada agit comme une sanction de fait pour l’attaquant et pour sa sélection.

La Côte d’Ivoire, qui vise au minimum une qualification pour la phase à élimination directe, devra désormais composer avec ce handicap au moment d’affronter l’un des favoris du tournoi. La suite du parcours déterminera si Wahi pourra reprendre sa place plus tard dans la compétition, en fonction des résultats des Éléphants et de l’évolution de son dossier, mais son Mondial-2026 vient déjà de basculer sur un épisode qui dépasse largement le cadre du terrain.