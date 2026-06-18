« Nous, on est énervé » : Kalidou Koulibaly se lâche après France 3-0 Sénégal

Battu par la France pour son entrée en lice au Mondial 2026, le Sénégal a manqué son départ dans la compétition. Après la rencontre, Kalidou Koulibaly a livré une analyse lucide de la prestation des Lions, entre regrets, frustration et appel à la remobilisation avant le prochain match face à la Norvège.

Le Sénégal espérait lancer sa Coupe du monde 2026 sur une note positive. Mais face à une équipe de France plus réaliste et plus tranchante dans les moments décisifs, les Lions se sont inclinés 3-1 pour leur premier match du tournoi. Une défaite difficile à accepter pour le capitaine Kalidou Koulibaly, qui n’a pas caché sa déception au coup de sifflet final.

En zone mixte, le défenseur sénégalais a reconnu que cette entrée en matière n’était pas celle attendue. « Une défaite d’entrée, c’est dommage. On sait très bien que le Sénégal aime bien commencer les compétitions, dommage qu’on ne l’ait pas bien fait », a-t-il déclaré.

Pour Koulibaly, le Sénégal n’a pourtant pas complètement raté son match. Le capitaine des Lions estime que son équipe a montré un visage intéressant en première période, avec de l’intensité, de l’engagement et une capacité à gêner les Bleus. « Je pense qu’on n’a pas à rougir sur la première mi-temps, on a fait une très bonne première mi-temps, on les a mis en difficulté », a-t-il analysé.

Mais la rencontre a changé de visage après la pause. Plus agressive dans le pressing, l’équipe de France a profité des pertes de balle sénégalaises pour prendre le contrôle du match. Le Sénégal, moins précis dans la relance et moins solide dans les transitions, a fini par céder face à la pression adverse.

Des erreurs à corriger rapidement

Kalidou Koulibaly ne s’est pas réfugié derrière le prestige de l’adversaire pour minimiser la défaite. Le capitaine sénégalais estime que le score encaissé reste trop lourd, surtout dans une compétition aussi exigeante qu’une Coupe du monde.

« Prendre trois buts, c’est énorme, surtout à une Coupe du monde », a-t-il reconnu. Dans son analyse, le défenseur a pointé plusieurs secteurs à améliorer : la gestion des pertes de balle, la solidité défensive et l’efficacité offensive. « Il faut corriger les pertes de balle. Défensivement, il faut qu’on corrige ça. Et devant, il faut marquer », a-t-il insisté.

Le capitaine des Lions a également évoqué la dimension mentale de cette affiche face à la France. Avant la rencontre, le souvenir du match historique de 2002 entre les deux nations avait été largement rappelé. Pour Koulibaly, cette référence permanente a pu peser sur le groupe. « Il y avait beaucoup d’énergie mentale qui a été perdue parce que tout le monde parlait de ce match de 2002 », a-t-il expliqué.

Cette charge symbolique n’explique pas tout, mais elle a pu ajouter une pression supplémentaire autour d’une rencontre déjà très attendue. Face à une équipe française expérimentée, le Sénégal devait répondre présent pendant toute la durée du match. Les Lions ont eu des séquences encourageantes, mais pas suffisamment de maîtrise pour tenir sur la durée.

« Nous, on est énervé, on veut gagner »

Malgré la frustration, Kalidou Koulibaly refuse de voir cette défaite comme une fatalité. Le Sénégal a encore des matchs à jouer et conserve la possibilité de se relancer dans son groupe. Le prochain rendez-vous face à la Norvège s’annonce déjà décisif pour la suite de la compétition.

Le capitaine sénégalais appelle donc ses coéquipiers à rester unis et concentrés. L’objectif est désormais clair : analyser les erreurs, corriger les détails et retrouver rapidement l’efficacité nécessaire pour continuer à croire à la qualification.

Koulibaly a aussi tenu à remercier les supporters sénégalais, très présents dans les tribunes malgré la défaite. « J’espère que les Sénégalais vont continuer à être derrière nous. Aujourd’hui dans les tribunes c’était incroyable. On joue pour eux », a-t-il déclaré.

Dans ses derniers mots, le défenseur a résumé l’état d’esprit qui doit désormais guider les Lions. Pas question de se satisfaire d’une défaite sous prétexte que l’adversaire était l’équipe de France. « Faut pas être content parce que c’était l’équipe de France, non. Nous, on est énervé, on veut gagner les matchs », a lancé Kalidou Koulibaly.