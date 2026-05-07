Mondial 2026 : vers un forfait pour le capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly ?

Suite à sa blessure contratée le mois dernier, le capitaine des Lions du Sénégal , Kalidou Koulibaly , est sérieusement menacé de forfait pour la Coupe du monde 2026, à moins de six semaines du coup d’envoi de la compétition, fixé au 11 juin aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Le défenseur central d’Al Hilal a été mis fin de saison prématurément par son club après avoir contracté une blessure à la cuisse. Sa disponibilité pour le Mondial est désormais incertaine, même si le staff médical espère une récupération progressive, selon foot-africa.com.

Le forfait du roc défensif sénégalais laisse un vide considérable en charnière centrale pour le sélectionneur Pape Thiaw, qui devra trouver des alternatives crédibles. Parmi les noms déjà évoqués pour pallier son absence figurent Malang Sarr, Moustapha Mbow et Nobel Mendy, selon des sources proches de la sélection.

À 33 ans, Koulibaly aurait pu disputer là son dernier Mondial sous le maillot de la Téranga. Son éventuelle absence prive le Sénégal de son leader défensif et de son meilleur communicateur sur le terrain, lui dont l’expérience et le charisme sont irremplaçables à ce niveau.

La blessure de Kalidou Koulibaly est survenue à l’entraînement, peu avant les quarts de finale de la Ligue des Champions de l’AFC. Al Hilal a confirmé dans un bulletin médical que le défenseur central souffre d’un hématome au niveau du muscle antérieur de la cuisse, causé par une contusion, selon Goal.com.

Une blessure contractée à l’entraînement

L’incident s’est produit lors d’une séance d’entraînement au mois d’avril 2026. Al Hilal a d’abord indiqué que Koulibaly souffrait d’une blessure aux quadriceps, avant de préciser qu’il s’agissait d’une contusion ayant provoqué un hématome dans le muscle antérieur de la cuisse. Le joueur a été envoyé en Espagne pour des examens médicaux approfondis, avant de poursuivre sa rééducation à la clinique Meena, au siège du club en Arabie Saoudite.

L’entraîneur d’Al Hilal, le technicien italien Simone Inzaghi, a lui-même tiré la sonnette d’alarme. « Koulibaly a subi une contusion à la cuisse qui a provoqué un hématome. Nous surveillons son état quotidiennement. Il ne peut pas encore courir », a-t-il déclaré. Inzaghi a qualifié la blessure de « très étrange », ajoutant que son retour dépendrait de sa réponse au traitement dans les prochains jours, sans qu’une opération chirurgicale ne soit pour l’heure nécessaire.

Ce n’est pas la première alerte physique de la saison pour le défenseur de 34 ans. En janvier 2026, il avait déjà été blessé et mis à l’écart lors d’un match, avant d’être envoyé en Espagne pour des examens, remettant en question sa participation à la finale de la Coupe du Roi d’Arabie Saoudite. Al Hilal a donc décidé de le mettre fin de saison prématurément, lui épargnant tout risque de rechute à l’approche du Mondial.

L’ombre du Mondial plane

Koulibaly, qui compte 103 sélections avec le Sénégal et deux titres de champion d’Afrique, considère ce Mondial 2026 comme potentiellement sa dernière Coupe du monde sous le maillot de la Téranga. Il n’avait pas pu participer aux matchs amicaux du Sénégal contre le Pérou et la Gambie en raison de cette même blessure. La course contre la montre est lancée car le Mondial débute le 11 juin, soit dans un peu plus d’un mois.