Prince William en Arabie Saoudite: Kate Middleton sur toutes les lèvres
Le lundi 9 février, le prince William s’est rendu pour la première fois en Arabie saoudite dans le cadre d’une visite officielle visant à célébrer « le développement des liens commerciaux, énergétiques et d’investissement » entre les deux pays. Le fils aîné de Charles III a effectué ce déplacement sans la présence de Kate Middleton, une absence qui a été largement remarquée.
Le lundi 9 février, le prince William s’est rendu pour la première fois en Arabie saoudite dans le cadre d’une visite officielle visant à célébrer « le développement des liens commerciaux, énergétiques et d’investissement » entre les deux pays. Le fils aîné de Charles III a effectué ce déplacement sans la présence de Kate Middleton, une absence qui a été largement remarquée.
Lors de sa deuxième journée dans le royaume, il a rencontré une équipe féminine de football pour s’informer des évolutions de la vie des femmes, et, selon The Times, des joueuses âgées de 10 à 15 ans lui ont posé des questions sur sa famille. L’une d’elles a demandé si la princesse Kate l’accompagnait ; la réponse négative du prince a suscité une réaction déçue parmi les jeunes sportives.
Plusieurs joueuses lui ont conseillé de revenir avec sa famille. William a répondu que ses proches apprécieraient le pays et a évoqué le football de ses enfants en demandant si elles pourraient leur apprendre. Il a précisé que ses enfants aiment ce sport, tout en reconnaissant le très bon niveau des joueuses rencontrées, ajoutant qu’elles pourraient bientôt participer à une Coupe du monde. L’Arabie saoudite accueillera la Coupe du monde de football en 2034.
Le prince William met sa communication en pause après une fusillade au Canada
Mercredi 11 février, il a interrompu la promotion de sa première visite officielle en Arabie saoudite pour adresser un message au sujet d’une fusillade survenue mardi 10 février dans un collège-lycée de Tumbler Ridge, dans l’ouest du Canada. Dans une story Instagram publiée et signée avec Kate Middleton, le couple princier a exprimé sa solidarité envers les Canadiens affectés, présenté ses condoléances aux familles et aux proches des victimes et rendu hommage au courage des élèves, du personnel et des secouristes qui sont intervenus.