Prince William en Arabie Saoudite: Kate Middleton sur toutes les lèvres

Le lundi 9 février, le prince William s’est rendu pour la première fois en Arabie saoudite dans le cadre d’une visite officielle visant à célébrer « le développement des liens commerciaux, énergétiques et d’investissement » entre les deux pays. Le fils aîné de Charles III a effectué ce déplacement sans la présence de Kate Middleton, une absence qui a été largement remarquée.

Le lundi 9 février, le prince William s’est rendu pour la première fois en Arabie saoudite dans le cadre d’une visite officielle visant à célébrer « le développement des liens commerciaux, énergétiques et d’investissement » entre les deux pays. Le fils aîné de Charles III a effectué ce déplacement sans la présence de Kate Middleton, une absence qui a été largement remarquée.

Lors de sa deuxième journée dans le royaume, il a rencontré une équipe féminine de football pour s’informer des évolutions de la vie des femmes, et, selon The Times, des joueuses âgées de 10 à 15 ans lui ont posé des questions sur sa famille. L’une d’elles a demandé si la princesse Kate l’accompagnait ; la réponse négative du prince a suscité une réaction déçue parmi les jeunes sportives.

Plusieurs joueuses lui ont conseillé de revenir avec sa famille. William a répondu que ses proches apprécieraient le pays et a évoqué le football de ses enfants en demandant si elles pourraient leur apprendre. Il a précisé que ses enfants aiment ce sport, tout en reconnaissant le très bon niveau des joueuses rencontrées, ajoutant qu’elles pourraient bientôt participer à une Coupe du monde. L’Arabie saoudite accueillera la Coupe du monde de football en 2034.

Publicité

Le prince William met sa communication en pause après une fusillade au Canada