Meghan Markle publie de nouvelles images de son mariage avec Harry huit ans après

Ce mardi 19 mai 2026 marque le huitième anniversaire de mariage de Meghan Markle et du prince Harry, célébré sous l’appellation des noces de coquelicot. Le couple s’était uni le 19 mai 2018 à la chapelle Saint-Georges, à Windsor, au Royaume-Uni.

La cérémonie de 2018 avait été suivie par des millions de personnes à travers le monde.

À l’occasion de cet anniversaire, Meghan Markle a publié plusieurs clichés souvenir sur ses comptes sociaux montrant l’ancienne actrice en robe blanche aux côtés de son époux en tenue militaire. Les images laissent apparaître le couple souriant et complice, et incluent également une photo d’Elton John, présent lors de la cérémonie et des festivités qui ont suivi.

Photos publiées et projets audiovisuels

Des internautes ont relevé que, sur les photos mises en ligne par le couple, aucun membre de la famille royale britannique n’apparaît, alors que certains d’entre eux avaient assisté au mariage.

Depuis plusieurs années, les relations entre Meghan Markle, le prince Harry et le clan Windsor sont décrites comme particulièrement tendues.

En 2020, le couple a pris la décision de quitter officiellement la famille royale britannique pour s’installer outre-Atlantique. Depuis le 31 mars 2020, Harry et Meghan ne figurent plus parmi les membres actifs de la monarchie et ont cessé de remplir les fonctions royales actives.

Selon Serieophile, Meghan Markle et le prince Harry poursuivent des activités dans la production audiovisuelle, avec plusieurs séries lifestyle et documentaires à caractère intime.

Parallèlement, le couple travaillerait sur un long-métrage de guerre inspiré de l’histoire militaire britannique contemporaine, adaptation du livre No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege, publié en 2019 par le major Adam Jowett.

Le scénario aurait été confié à Matt Charman, scénariste nommé aux Oscars pour Le Pont des espions. La production serait assurée par le prince Harry, Meghan Markle et Tracy Ryerson, responsable des contenus scénarisés chez Archewell Productions.