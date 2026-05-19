André Ohanian appelle Adriana Karembeu à sauver sa fille

André Ohanian brise le silence depuis la Palmeraie de Marrakech et met en lumière des accusations visant l’éducation et la protection de sa fille Nina , âgée de huit ans. Dans un entretien exclusif, l’homme d’affaires, ex-mari d’ Adriana Karembeu , affirme avoir découvert des contenus choquants sur la tablette de l’enfant et a saisi le parquet des mineurs, dénonçant un environnement qu’il juge dangereux.

Lors de cet échange avec notre rédaction, André Ohanian décrit une série d’éléments retrouvés sur l’iPad de sa fille : des images à caractère pornographique, des scènes faisant référence à la consommation de cocaïne et des mentions d’Adolf Hitler. Ces éléments l’ont conduit, selon ses déclarations, à procéder à un signalement auprès de la justice spécialisée dans les affaires impliquant des mineurs.

L’homme d’affaires affirme assumer seul le quotidien de Nina au Maroc depuis cinq ans et déplore une présence maternelle qu’il décrit comme limitée à « quelques jours par mois ». Il dit agir en priorité pour la sécurité et l’éducation de l’enfant et se dit prêt à intervenir juridiquement pour obtenir des mesures de protection.

Sécurité de l’enfant, accusations croisées et tensions familiales

Le conflit oppose désormais deux trajectoires : d’un côté, la plainte et les signalements formulés par André Ohanian ; de l’autre, des plaintes déposées contre lui par Adriana Karembeu. Selon les éléments rendus publics, des plaintes croisées pour vol, diffamation et violation de la vie privée sont en cours depuis septembre 2025.

Dans son interview, André Ohanian adresse également des reproches à l’encontre du compagnon actuel d’Adriana Karembeu, le chanteur Marc Lavoine, âgé de 64 ans. Il dit s’indigner de ce qu’il perçoit comme un comportement irresponsable et affirme : « Je ne peux pas accepter qu’un homme de 64 ans puisse se retrouver dans le lit de ma fille ». Il qualifie par ailleurs le mode de vie du couple de source d’« inconscience » quant aux risques encourus par l’enfant.

Rejetant les accusations portées contre lui — notamment celles d’être motivé par la jalousie ou d’avoir exercé des violences conjugales — Ohanian les présente comme des stratégies visant à détourner l’attention du signalement transmis au parquet des mineurs. Il indique vouloir prioriser la protection de Nina et dit être disposé à soutenir sa mère si elle acceptait des démarches de soin.

Pour illustrer cette position, il explique qu’il envisage, selon ses propos, d’aider financièrement une éventuelle cure de désintoxication pour Adriana Karembeu, qu’il décrit comme « en train de sombrer ». Il maintient que sa démarche relève de la sauvegarde de l’enfant et non de représailles personnelles.

Les procédures judiciaires et les échanges de plaintes entre les parties ont été multipliés ces derniers mois, et les protagonistes ont chacun porté des accusations visant tant la vie privée que la réputation de l’autre.

Des plaintes croisées pour vol, diffamation ou violation de la vie privée s’accumulent depuis septembre 2025.