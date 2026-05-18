Rayan Cherki s’offre un selfie viral avec le Prince William

Le samedi 16 avril, Manchester City a remporté la finale de la FA Cup en s’imposant 1-0 contre Chelsea. Rayan Cherki a ainsi décroché son deuxième trophée avec le club, après la League Cup.

Quelques jours auparavant, le joueur international français figurait parmi les huit candidats retenus pour le prix du meilleur jeune de la saison, aux côtés de Mateus Fernandes (West Ham), Lewis Hall (Newcastle), Michael Kayode (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Nico O’Reilly (Manchester City) et Alex Scott (Bournemouth).

Lors de la cérémonie de remise des médailles, Cherki a repéré le Prince William, présent pour distribuer les récompenses, et a profité de l’occasion pour se prendre en photo avec lui. Erling Haaland était visible à proximité, donnant l’impression d’être amusé ou légèrement exaspéré par la scène.

Diffusion de la photo et réactions

Le cliché montre le Prince William détendu et souriant. L’image a rapidement circulé sur les réseaux sociaux et a suscité de nombreuses réactions sur X, où des internautes ont salué le caractère mémorable du selfie et commenté l’instant avec humour.

L’attribution du trophée du meilleur jeune de la saison n’a pas encore été annoncée.