Bénin : la CNSS annonce des contrôles à domicile pour certains pensionnés

Dans le cadre du suivi des pensionnés bénéficiaires de prestations pour maladie grave ou invalidité, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a annoncé une nouvelle mesure destinée à faciliter les contrôles physiques obligatoires. Désormais, des équipes se rendront directement au domicile de certains pensionnés concernés.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a informé les pensionnés grands malades, handicapés ou âgés qu’une nouvelle disposition est désormais prise pour faciliter les contrôles physiques périodiques obligatoires. Dans un communiqué rendu public le 15 mai 2026, le Directeur général de la CNSS annonce qu’« une équipe effectuera désormais un passage à leur domicile ».

Cette mesure concerne principalement les pensionnés alités, handicapés ou d’un âge avancé ayant des difficultés à effectuer le déplacement vers les agences de la CNSS. Selon le communiqué, cette initiative vise à rapprocher davantage les services de la CNSS des bénéficiaires concernés afin de leur éviter des déplacements souvent difficiles en raison de leur état de santé.

Pour bénéficier de cette opération, les pensionnés grabataires sont invités à s’inscrire dans les agences régionales de la CNSS de leur lieu de résidence. La Direction générale demande également aux proches des pensionnés de « prendre les dispositions nécessaires afin de faciliter l’opération d’enregistrement et lesdits contrôles aux équipes de la CNSS ».

Par ailleurs, pour tout renseignement complémentaire, la CNSS précise que les usagers peuvent contacter les agences régionales aux numéros suivants : « Natitingou : 0160609517 / 0160609526 ; Parakou : 0197098931 / 0160609505 ; Abomey : 0160609510 / 0160609426 ; Lokossa : 0160609519 / 0160609366 ; Cotonou : 0197004751 / 0197168979 ; Porto-Novo : 0160609280 / 0196550836 ».