Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles en couple avec Jordan Bardella : son cousin explique ce qu’elle aime dans son physique

Début avril, des clichés publiés par Paris Match montraient Maria-Carolina de Bourbon des Deux-Siciles et Jordan Bardella sur la baie d’Ajaccio en Corse ; ces images ont conduit les intéressés à confirmer leur relation.

Dans un entretien accordé à Gala.fr, le prince Charles-Henri de Lobkowicz, cousin de la jeune femme, a déclaré avoir assisté au Grand Prix de Monaco, lieu où le couple se serait rencontré, et y avoir perçu une véritable alchimie entre eux. Il a précisé qu’ils se sont revus à plusieurs reprises et se sont progressivement rapprochés.

Le membre de la famille a ajouté que c’est la personnalité de l’homme — son énergie, sa prestance et sa maturité — qui a séduit Maria Carolina, davantage que son engagement politique, et qu’elle a été immédiatement sensible à son physique. Selon lui, les deux ne discutent quasiment jamais de politique ; bien que la princesse se soit engagée pour certaines causes qui lui tiennent à cœur, elle ne saisirait pas toujours pleinement ce que représente le Rassemblement national.

Maria Carolina de Bourbon des Deux‑Siciles et la perspective d’un rôle à l’Élysée

À titre d’hypothèse, si Jordan Bardella était investi candidat à l’élection présidentielle de 2027 à la place de Marine Le Pen et remportait l’élection, Maria Carolina pourrait se trouver dans la position de Première dame. Son cousin assure cependant qu’elle ne parle jamais de cette possibilité et qu’elle ne s’imagine pas vivre au palais présidentiel ; il rappelle qu’elle tient à rester éloignée de la vie politique et qu’elle n’a assisté à aucun meeting.

Charles‑Henri de Lobkowicz dit néanmoins être confiant dans la capacité de la jeune femme à tenir un tel rôle, estimant qu’elle possède la dignité requise. Il ajoute qu’il préfère ne pas trop envisager cette perspective en raison des conséquences que la vie politique entraîne, citant les attaques subies par Brigitte Macron comme exemple des difficultés auxquelles peuvent être exposées les proches des responsables politiques.