Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière Mette‑Marit, risque jusqu’à dix ans de prison

La monarchie norvégienne est dirigée par le roi Harald V et la reine Sonja. Leurs héritiers sont le prince Haakon et la princesse Mette‑Marit, qui sont parents d’une fille, Ingrid Alexandra. Mette‑Marit est également la mère de Marius Borg Høiby.

Marius Borg Høiby, qui ne détient aucun rôle officiel au sein de la famille royale, apparaît occasionnellement lors de sorties institutionnelles. Agé de 29 ans, il fait l’objet de poursuites : son procès doit s’ouvrir le 3 février à Oslo et durer 24 jours, jusqu’au 19 mars.

Le jeune homme a été mis en examen pour 32 chefs d’accusation, notamment des faits de violence, des troubles à l’ordre public et d’autres infractions. Il est inculpé pour des viols présumés de quatre femmes commis entre 2018 et 2024 alors que les victimes dormaient, et pour avoir filmé ces épisodes ; des enregistrements auraient été retrouvés lors de la perquisition de ses effets personnels. En cas de condamnation, il encourt une peine maximale de dix ans de prison.

Nouveaux éléments communiqués par le parquet

Le 19 janvier, les procureurs ont annoncé des mises en examen supplémentaires, dont une infraction grave en lien avec les stupéfiants remontant à 2020 et portant sur 3,5 kg de marijuana, une accusation que le principal intéressé ne conteste pas. Il ne conteste pas non plus un acte de vandalisme commis en août 2024 au domicile d’une de ses connaissances, déclarant avoir agi sous l’influence d’alcool et de cocaïne.

Selon son avocat, Petar Sekulic, contacté par Reuters, Marius Borg Høiby entend contester les accusations de viol et de violences conjugales. Il avait été placé en garde à vue pour la première fois le 4 août 2024, à la suite de l’agression présumée d’une femme qu’il fréquentait ; les autorités ont indiqué qu’il l’aurait frappée et étranglée.

La princesse Mette‑Marit est intervenue fin décembre 2025 dans le documentaire L’année de la famille royale. Elle a déclaré que l’affaire devait être traitée par la justice, que la famille ferait des commentaires ultérieurement, qu’il n’était pas acceptable de proférer de fausses accusations et qu’elle trouvait la situation « un peu pénible ».