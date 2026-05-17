Charlotte Casiraghi avoue chanter Céline Dion

Charlotte Casiraghi a longtemps été identifiée comme une personnalité incontournable de la vie à Monaco. Évoquant son rapport à ce statut princier lors d’un entretien accordé à RTL, elle a expliqué avoir été lassée par cette image et avoir ressenti le besoin d’exister en dehors de ce cadre, soulignant le décalage entre l’apparence d’une vie privilégiée et son vécu intérieur.

Pour se détacher de cette étiquette, elle s’est engagée dans une carrière d’auteure. Son premier livre, La Fêlure, publié en janvier, propose une réflexion délicate sur la vulnérabilité humaine et avance que l’existence porte des lignes de fracture, façonnées par l’histoire personnelle ainsi que par les facteurs sociaux et politiques.

En promotion de cet ouvrage, Charlotte Casiraghi est intervenue dans l’émission Variétés présentée par Augustin Trapenard sur RTL le samedi 4 avril, où elle a évoqué notamment sa vie sentimentale et ses comportements affectifs.

Sur l’amour et ses plaisirs coupables

Lors de cet entretien, elle a estimé que la vie de couple révèle les fragilités individuelles, moment où l’on peut perdre ses repères et accomplir des actes inhabituels, évoquant l’idée d’un « grain de folie » qui traverse l’amour.

En couple depuis environ trois ans avec l’écrivain français Nicolas Mathieu, Charlotte Casiraghi a également admis prendre du plaisir à pousser la voix sur des chansons de rupture. Interrogée sur ses airs favoris à entonner en voiture ou sous la douche, elle a cité Céline Dion et a mentionné éprouver un réel plaisir à interpréter Pour que tu m’aimes encore, en particulier le passage où la chanteuse évoque une métamorphose en or.