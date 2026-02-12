Kalidou Koulibaly prolonge son contrat avec Al Hilal en Saudi Pro League

Kalidou Koulibaly prolongera son aventure en Arabie Saoudite : le défenseur sénégalais, arrivé au sein d’Al Hilal en 2023, a vu son engagement avec le club étendu d’une année supplémentaire. Cette décision intervient après une période marquée par des prestations solides sous les couleurs du club.

La direction d’Al Hilal a officialisé la prolongation dans un communiqué, précisant que le conseil d’administration, dirigé par le prince Nawaf bin Saad, a entériné un nouveau bail portant désormais le contrat jusqu’en 2027. Le club met en avant l’impact sportif du joueur pour justifier ce choix.

Depuis son transfert en provenance de Chelsea, Koulibaly a joué un rôle déterminant dans la récolte de plusieurs trophées par Al Hilal. Il a contribué activement aux succès collectifs qui ont permis au club de remporter cinq titres nationaux et régionaux, et il a été un acteur important lors de la campagne du club à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, où l’équipe s’est hissée jusqu’aux quarts de finale.

Performances et statistiques

À 34 ans, le défenseur a enchaîné les rencontres depuis son arrivée : il totalise 111 apparitions avec Al Hilal, au cours desquelles il a trouvé le chemin des filets à six reprises et délivré cinq passes décisives. Sur la scène internationale, Koulibaly a également connu une belle réussite en étant sacré champion d’Afrique avec le Sénégal lors de la CAN 2025.

La prolongation traduit la confiance du club dans l’expérience et la régularité du joueur, qui reste une pièce maîtresse de la charnière d’Al Hilal alors que l’équipe poursuit ses ambitions nationales et internationales.