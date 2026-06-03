CAN U17 2026 : les Lionceaux du Sénégal champions d’Afrique à Rabat

Le Sénégal a remporté la CAN U17 2026 mardi soir à Rabat, en dominant la Tanzanie aux tirs au but après un nul 1-1. Déjà héroïque en demi-finale, le gardien Assane Sarr a encore été décisif dans la séance fatidique, offrant aux Lionceaux de la Téranga un deuxième sacre continental dans la catégorie après celui de 2023.

Les Lionceaux de la Téranga ont remporté mardi soir la Coupe d’Afrique des Nations U17 2026 au Stade Moulay El Hassan de Rabat, en battant la Tanzanie aux tirs au but 4-2 après un score de 1-1 à l’issue du temps réglementaire. Il s’agit du deuxième sacre du Sénégal dans la catégorie, après 2023, ce qui le hisse au même niveau que le Ghana parmi les nations les plus titrées de l’histoire de la compétition.

La Tanzanie avait ouvert le score dès la 7e minute par Hamis Chenga, d’une frappe précise à l’entrée de la surface après une récupération haute. Menés, les Lionceaux ont progressivement pris le contrôle du match sans parvenir à égaliser avant la pause. Ibrahima Dione a ramené les deux équipes à égalité à la 64e minute. Les débats n’ont pas pu se trancher dans le temps réglementaire, amenant la rencontre aux tirs au but. Le jeune gardien Assane Sarr, héros du tournoi, a arrêté le cinquième tir tanzanien pour offrir le titre au Sénégal. Il a été désigné meilleur gardien de la compétition.

Le sélectionneur Lamine Sané, arrivé quelques semaines seulement avant le début du tournoi, a conduit cette génération au titre sans défaite en 90 minutes tout au long de la compétition – le Sénégal ayant éliminé le Maroc en demi-finale sur le même scénario (1-1, 7-6 aux tirs au but), Assane Sarr y arrêtant quatre tentatives adverses.

Ce sacre U17 intervient au Maroc, même pays hôte de la CAN A où le Sénégal avait remporté la finale en janvier 2026 avant que la CAF ne l’attribue au Maroc sur tapis vert à la suite des incidents. Les U15 s’étaient également titrés cette saison, faisant du mardi 2 juin une soirée particulière pour le football sénégalais. Le Sénégal est qualifié pour la Coupe du monde U17 au même titre que le Maroc, la Tanzanie et l’Égypte – les quatre derniers carrés de cette CAN.