Real Madrid: José Mourinho revient sur les tensions qui ont précipité son départ en 2013

De retour au Real Madrid, José Mourinho a livré un regard sans concession sur son premier passage au club. Le technicien portugais est notamment revenu sur les tensions avec le vestiaire et les problèmes d’état d’esprit qui avaient contribué à son départ en 2013.

José Mourinho est revenu sur les difficultés rencontrées lors de son premier passage au Real Madrid et notamment sur les problèmes d’état d’esprit qui auraient contribué à son départ du club en 2013. Le technicien portugais avait rejoint la Maison Blanche à l’été 2010, quelques semaines après avoir conduit l’Inter Milan à un triplé historique. Il a passé trois saisons sur le banc madrilène, remportant notamment la Liga en 2012. Ce titre avait permis au Real Madrid de mettre fin à la domination du FC Barcelone en championnat, après trois saisons consécutives de règne catalan. Mourinho n’était toutefois pas parvenu à offrir au club espagnol une nouvelle Ligue des champions.

Malgré ses résultats sportifs, le passage du Portugais au Real Madrid avait été marqué par plusieurs tensions en interne. Dans son documentaire diffusé sur Netflix, Mourinho a notamment évoqué ses relations avec le vestiaire et Iker Casillas, alors capitaine de l’équipe. Le technicien raconte notamment que le gardien espagnol lui avait rapidement fait part de certaines revendications des joueurs. « La première chose qu’il m’a dite, c’est : “Je suis venu demander plus de temps de vacances pour les joueurs de l’équipe nationale” », a expliqué Mourinho.

« J’en avais assez des joueurs et des médias »

Une deuxième demande aurait ensuite concerné les horaires d’entraînement. « Lors de notre deuxième conversation, il m’a demandé de reporter l’entraînement d’une heure en raison des embouteillages à Madrid au moment où je comptais commencer la séance », a-t-il poursuivi. Enfin, Casillas aurait également évoqué la possibilité de modifier les habitudes du groupe les jours de match. « Les joueurs préféraient ne pas aller à l’hôtel et souhaitaient se retrouver le jour du match pour se rendre directement au stade. Mentalement, ils étaient dans un très mauvais état », a raconté Mourinho.

Avec le recul, Mourinho estime que la lassitude était devenue réciproque entre lui et une partie de son vestiaire. « Je crois que les joueurs étaient lassés de mon rôle de leader, et je ressentais la même chose à leur égard. J’étais frustré par eux, et pas seulement l’inverse », a-t-il confié. Avant d’ajouter : « J’en avais assez des joueurs et des médias. Je voulais partir. Je sentais que mon temps était compté. »

Treize ans après son départ, José Mourinho a retrouvé le banc du Real Madrid cet été pour une nouvelle aventure. Entre-temps, le Portugais a dirigé plusieurs grands clubs européens, notamment Chelsea, Manchester United et l’AS Roma, avant de revenir dans la capitale espagnole.