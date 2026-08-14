Mondial féminin 2027: sept nations déjà qualifiées pour les barrages intercontinentaux

Le Ghana et l’Afrique du Sud ont rejoint les barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde féminine 2027 après leurs victoires respectives contre la Côte d’Ivoire et le Nigeria. Les deux sélections africaines devront franchir un premier tour avant de tenter de décrocher l’un des trois derniers billets pour le Mondial.

Au moins sept nations ont déjà validé leur billet pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du monde féminine 2027, qui permettront de désigner les dernières équipes qualifiées pour le tournoi. Le Ghana et l’Afrique du Sud ont notamment décroché leur qualification jeudi. Les Black Queens ont éliminé la Côte d’Ivoire, tandis que les Banyana Banyana ont pris le meilleur sur le Nigeria. Les deux sélections africaines devront passer par le premier tour des barrages, où elles seront opposées à l’une des équipes suivantes : le Taipei chinois, l’Ouzbékistan, l’Équateur, le Venezuela ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

À l’issue de cette première phase, seules deux équipes décrocheront leur qualification pour le tour suivant. Elles retrouveront alors quatre nations issues de l’UEFA, de l’OFC et de la CONMEBOL, directement exemptées du premier tour et qualifiées pour la phase décisive. Les six équipes encore en lice seront réparties en trois groupes. Dans chacun d’eux, une rencontre à élimination directe permettra de déterminer le vainqueur.

Au terme de cette phase, les trois équipes victorieuses décrocheront les trois derniers billets pour la Coupe du monde féminine 2027. Le tournoi mondial, qui réunira les meilleures sélections féminines de la planète, connaîtra ainsi ses dernières qualifiées à l’issue de ces barrages intercontinentaux.