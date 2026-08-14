Real Madrid: Ferland Mendy et Raúl Asencio placés sur la liste des transferts

Le Real Madrid souhaite alléger son effectif avant la clôture du mercato estival. Ferland Mendy et Raúl Asencio auraient ainsi été placés sur la liste des transferts, mais le club madrilène peine pour l’instant à trouver des prétendants.

Le Real Madrid aurait décidé de mettre deux de ses joueurs sur le marché durant ce mercato estival. Selon AS, Ferland Mendy et Raúl Asencio seraient concernés par cette décision des dirigeants madrilènes. Le cas de Mendy s’expliquerait notamment par ses nombreux problèmes physiques au cours des dernières saisons. Malgré son expérience et son statut au sein de l’effectif, le latéral français ne serait plus considéré comme indispensable par le club.

Raúl Asencio, de son côté, ferait également partie des joueurs dont le Real Madrid souhaiterait se séparer. Le défenseur espagnol serait désormais considéré comme un élément excédentaire dans l’effectif dirigé par José Mourinho. Selon AS, le club madrilène aurait toutefois rencontré des difficultés pour trouver des clubs prêts à recruter les deux joueurs. Aucun accord concret n’aurait, pour l’heure, été trouvé pour Mendy ou Asencio.

Le Real Madrid espère néanmoins voir la situation évoluer avant la fermeture du mercato estival. La direction souhaite réduire son effectif et permettre à José Mourinho de disposer d’un groupe plus resserré pour la nouvelle saison. Les prochaines semaines seront donc décisives pour l’avenir des deux joueurs, alors que la Maison Blanche cherche toujours des solutions pour alléger son effectif.