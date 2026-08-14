Mercato: Galatasaray ferme la porte à un départ de Victor Osimhen

Malgré l’intérêt d’Arsenal et d’Al-Hilal, Galatasaray n’entend pas se séparer de Victor Osimhen cet été. Le club stambouliote a fermement fermé la porte à un départ de son attaquant vedette, considéré comme intransférable.

Galatasaray a envoyé un message clair aux clubs intéressés par Victor Osimhen : l’attaquant nigérian n’est pas à vendre. Le club stambouliote entend conserver son principal atout offensif malgré les nombreuses sollicitations dont il fait l’objet durant ce mercato estival. L’international nigérian est notamment annoncé dans le viseur d’Arsenal et d’Al-Hilal. Le club saoudien aurait récemment manifesté son intérêt pour le joueur de 27 ans, dans l’optique de préparer le départ de Karim Benzema.

Arsenal suivrait également attentivement la situation d’Osimhen. Selon plusieurs informations, les Gunners auraient pris des renseignements sur l’attaquant et des discussions auraient été engagées avec Galatasaray autour d’un éventuel transfert. Mais le club turc aurait décidé de fermer la porte à toutes les sollicitations. Selon Erdem Açıkgöz, relayé par Habersarikirmizi, la direction de Galatasaray aurait réaffirmé sa position concernant l’avenir de son buteur. « Notre position est claire : quoi qu’il arrive, nous ne vendons pas Osimhen », aurait fait savoir le club.

Arrivé définitivement en provenance de Naples l’année dernière, Victor Osimhen s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts de Galatasaray. L’attaquant nigérian a notamment contribué au nouveau sacre du club stambouliote en Süper Lig, remporté pour la deuxième saison consécutive. Malgré l’intérêt grandissant de plusieurs prétendants, Galatasaray semble donc déterminé à conserver son buteur vedette.