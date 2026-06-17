Mondial 2026 : une fusillade près du camp de la Côte d’Ivoire fait un mort

Une fusillade survenue dans un hôpital de Wilmington, dans le Delaware, a fait un mort et un blessé à proximité de l’hôtel où séjourne la sélection ivoirienne pendant le Mondial 2026. La Fédération ivoirienne de football assure que les Éléphants n’ont pas été affectés et poursuivent leur préparation dans un environnement sécurisé.

Une fusillade survenue mardi 16 juin dans l’après-midi au Wilmington Hospital, établissement du réseau ChristianaCare situé dans la ville de Wilmington (Delaware), a fait un mort et un blessé, selon les médias locaux américains. L’incident s’est produit à proximité de l’Hotel du Pont, où séjourne la sélection ivoirienne de football pendant la Coupe du monde 2026. La Fédération ivoirienne de football (FIF) a publié mercredi un communiqué assurant que la délégation n’avait été affectée d’aucune manière.

Selon les informations communiquées par la police de Wilmington et relayées par les chaînes 6abc et NBC Philadelphia, un homme activement recherché par les forces de l’ordre aurait ouvert le feu sur deux personnes à l’intérieur de l’hôpital avant de prendre la fuite. L’établissement a été placé en confinement et un important dispositif de sécurité a été déployé dans le secteur. Le suspect a été interpellé dans les heures qui ont suivi.

Dans son communiqué, la FIF a précisé que les joueurs, les membres de l’encadrement technique et l’ensemble de la délégation évoluaient dans un environnement sécurisé et poursuivaient leur préparation. La fédération a exprimé sa gratitude à la FIFA, aux autorités américaines et aux services de sécurité mobilisés pour garantir la sûreté des délégations.

Une base arrière dans le Delaware

La Côte d’Ivoire a choisi Wilmington, ville du Delaware située à environ 45 kilomètres au sud-ouest de Philadelphie, comme quartier général pour la durée du tournoi. L’équipe loge à l’Hotel du Pont, établissement historique du centre-ville, et s’entraîne au Subaru Park de Chester, complexe du club de Major League Soccer des Philadelphia Union, en Pennsylvanie.

La sélection, arrivée aux États-Unis le 6 juin, avait été officiellement accueillie le 8 juin par le gouverneur du Delaware, Matt Meyer, le sénateur Chris Coons et le maire de Wilmington, John Carney. Les Éléphants ont remporté dimanche leur premier match du groupe E face à l’Équateur (1-0) au Lincoln Financial Field de Philadelphie.