Bénin: vers la fin du clientélisme politique dans les nominations

Le Bénin tend progressivement vers la fin du clientélisme politique. Alors que d’aucuns annonçaient un casse tête chinois dans la composition du premier gouvernement vu la ruée politique vers « le rang », Romuald Wadagni a surpris par la composition de son équipe gouvernementale.

Loin du clientélisme politique qui conduit à la promotion de l’incompetence, le président Romuald Wadagni a préféré s’entourer des gens qu’il a expérimenté et des proches de son mentor.

Une équipe restreinte de 24 ministres avec la suppression du ministère du Développement et la refonte de plusieurs portefeuilles stratégiques. Cette transformation traduit la volonté de l’ancien ministre de l’Économie et des Finances d’imprimer une logique de rationalisation administrative et de discipline technique à la tête de l’État pour les sept prochaines années.

​Si l’architecture gouvernementale préserve une forme de continuité avec la reconduction de sept ministres de l’équipe sortante, elle consacre également une rupture générationnelle nette. Le nouveau chef de l’État a ainsi écarté l’ensemble des figures politiques ayant siégé durant les dix années de gouvernance de son prédécesseur, Patrice Talon.

Les nouvelles nominations ne révèlent cependant aucune surprise majeure, pas de nomination au sein de la vielle classe politique, pas de nomination de remerciement de soutiens politiques de dernières heures, pas de nominations de grands électeurs, pas de nomination de recompense, le président ayant choisi de s’entourer de cadres techniques issus de son ancien giron ministériel ou de profils réputés proches de la présidence sortante.

​Rupture avec les codes partisans

L’analyse de ce premier réalignement ministériel met en évidence l’absence notable des représentants des partis politiques et des multiples mouvements de soutien ayant porté la candidature du duo Wadagni-Talata durant la campagne présidentielle.

En excluant les forces partisanes traditionnelles du partage des portefeuilles ministériels, Cotonou rompt avec la pratique historique des récompenses post-électorales et du clientélisme qui dictait jusqu’alors la formation des gouvernements et la distribution des directions d’offices d’État avec la nomination de cadres incompétents et corrompus.

​Cette option de gouvernance place le nouveau président en dehors des circuits d’obligation envers les acteurs politiques et les pseudos gros electeurs, affirmant une autonomie de gestion centrée sur l’efficacité des compétences.

L’attention des observateurs se porte désormais sur les prochaines nominations attendues au sein des directions générales des offices et sociétés d’état et des structures décentralisées de l’État, qui serviront de test pour évaluer la pérennité de cette doctrine de dépolitisation de l’administration publique béninoise.