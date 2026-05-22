Manchester City officialise le départ de Pep Guardiola, Enzo Maresca annoncé

Manchester City a officialisé le départ de Pep Guardiola à l’issue de la saison 2025-2026, après dix années et vingt trophées remportés sous sa direction. Le technicien espagnol, qui restera lié au City Football Group dans un rôle d’ambassadeur, devrait être remplacé par Enzo Maresca, ancien adjoint du Catalan et principal favori pour ouvrir un nouveau cycle à l’Etihad.

Manchester City a annoncé vendredi 22 mai 2026, en fin de matinée, le départ de son entraîneur Pep Guardiola à l’issue de la saison 2025-2026, bien qu’il soit encore sous contrat jusqu’en juin 2027. Intronisé à l’été 2016, le technicien espagnol de 55 ans aura remporté vingt titres en dix ans avec le club : six championnats d’Angleterre, une Ligue des champions, trois FA Cup, cinq Coupes de la Ligue, trois Community Shield, une Supercoupe d’Europe et une Coupe du monde des clubs. « Que de moments inoubliables nous avons partagés. Ne me demandez pas pourquoi je pars. Il n’y a pas de raison particulière, mais au fond de moi, je sais que le moment est venu. Rien n’est éternel », a déclaré Guardiola dans un communiqué publié par le club.

Guardiola effectuera son dernier match sur le banc de City dimanche, à l’Etihad Stadium, lors de la dernière journée de Premier League contre Aston Villa. Il endossera ensuite un rôle d’ambassadeur international pour le City Football Group, dont il apportera son expertise technique aux différents clubs et participera à des projets et collaborations spécifiques, selon les termes du communiqué officiel.

L’annonce intervient deux jours après qu’Arsenal, sacré champion d’Angleterre pour la première fois depuis 2004, a officiellement privé City d’un septième titre de Premier League sous la direction de Guardiola. City avait concédé un match nul 1-1 à Bournemouth le 19 mai, laissant les Gunners de Mikel Arteta prendre le titre avec quatre points d’avance avant la dernière journée. C’est la deuxième saison consécutive que Guardiola termine sans le titre de champion d’Angleterre, une première depuis son arrivée à Manchester. Interrogé par Sky Sports après le match à Bournemouth, il avait refusé de confirmer son départ, indiquant vouloir s’entretenir au préalable avec le président du club Khaldoon Al Mubarak.

Le lendemain de la défaite de mercredi, Guardiola avait félicité Arsenal avec élégance : « Au nom de Manchester City et de mon staff, félicitations à Arsenal, à Mikel Arteta, à tous les joueurs et aux supporters pour ce titre de Premier League : ils le méritent. »

Enzo Maresca, successeur pressenti

Selon des informations convergentes publiées par The Athletic, Fabrizio Romano et plusieurs médias britanniques, Manchester City aurait trouvé un accord verbal avec Enzo Maresca pour un contrat de trois ans. L’Italien de 46 ans, sans poste depuis son départ de Chelsea en janvier 2026, n’est pas un inconnu pour le club : il a dirigé l’équipe réserve des Citizens lors de la saison 2020-2021, puis a été adjoint de Guardiola lors de la saison 2022-2023, celle du triplé historique. Le recrutement de Maresca bénéficierait du soutien explicite de Guardiola, qui aurait participé au processus de sélection aux côtés du directeur sportif Hugo Viana. Manchester City n’avait pas officialisé la nomination vendredi en début d’après-midi. Chelsea devrait percevoir une indemnité de transfert au titre de la clause de protection présente dans le contrat de Maresca.

Guardiola quitte Manchester City comme le technicien le plus titré de l’histoire du club. Avant son arrivée, City avait remporté deux titres de Premier League, une FA Cup et deux Coupes de la Ligue. En dix saisons, il a transformé le club en référence mondiale du football de possession. La saison 2022-2023 reste le sommet de son mandat, avec le premier triplé de l’histoire du club, titre de Premier League, FA Cup et Ligue des champions, suivi de la Supercoupe d’Europe et de la Coupe du monde des clubs.

Son palmarès à City s’ajoute à six titres de La Liga avec le FC Barcelone, trois de Bundesliga avec le Bayern Munich, et deux Ligues des champions. Arteta, qui a fait ses armes comme adjoint de Guardiola à City entre 2016 et 2019, est devenu le premier ancien joueur de Premier League à remporter le titre en tant qu’entraîneur. Après la cérémonie de remise du trophée, il a rendu hommage à son ancien mentor : « Il a été une partie essentielle de mon parcours. J’ai commencé ma carrière d’entraîneur avec lui. »