Bénin : le responsable des marchés publics de l’ANAN dans le viseur de la CRIET

Yves Bogninou, responsable des marchés publics de l’Agence nationale de l’Alimentation et de la Nutrition, devait être présenté au procureur spécial de la CRIET après une semaine de garde à vue à la Brigade économique et financière. Les charges n’ont pas été rendues publiques, mais l’orientation du dossier vers la juridiction spéciale laisse entendre une affaire relevant du champ des infractions économiques ou financières.

Yves Bogninou, Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de l’Agence nationale de l’Alimentation et de la Nutrition (ANAN), a été interpellé le vendredi 15 mai 2026 par la Brigade économique et financière (BEF) et placé en garde à vue. Il devait être présenté vendredi 22 mai au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), au terme d’une semaine de détention selon le journal le Potentiel. La présomption d’innocence s’applique.

L’ANAN est un établissement public à caractère social et scientifique créé par le décret n°2023-425 du 26 juillet 2023, placé sous la tutelle du gouvernement béninois. L’agence, dirigée par Alain Hinkati, a pour mission de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population béninoise. Elle gère notamment les cantines scolaires, qui couvrent près de 80 % des écoles primaires du pays. La PRMP occupe en son sein un poste central : elle est habilitée à signer les marchés passés par l’agence et porte la responsabilité de mettre en œuvre l’ensemble des procédures de passation et d’exécution des marchés publics.

Les chefs d’accusation retenus contre Yves Bogninou n’ont pas été rendus publics. Le journal Le Potentiel, qui rapporte l’arrestation, indique avoir connaissance des charges mais fait le choix de ne pas les divulguer à ce stade de la procédure. La BEF, unité spécialisée dans la détection et l’investigation des infractions économiques et financières, est systématiquement mobilisée dans les affaires relevant de la commande publique ou de la gestion des deniers publics. Sa saisine dans ce dossier et l’orientation vers la CRIET indiquent que les faits présumés relèvent du champ pénal économique.

La présentation au procureur spécial constitue une étape décisive : elle peut déboucher sur une inculpation et un placement sous mandat de dépôt, ou sur d’autres actes que le magistrat jugera appropriés au regard des éléments du dossier. La défense n’avait pas pris position publiquement au moment de la publication de cet article.

La CRIET, juridiction de référence pour les infractions économiques au Bénin

La CRIET, créée par la loi du 24 janvier 2018, est compétente pour connaître des infractions économiques, financières et terroristes. Elle dispose d’un parquet spécial, d’un pôle d’instruction et de chambres de jugement propres. La BEF lui est fonctionnellement liée pour la phase d’enquête.

Ces derniers mois, la juridiction a traité plusieurs dossiers impliquant des responsables publics. Le chef du 12e arrondissement de Cotonou, Samuel Akindès Adékambi, a été placé sous mandat de dépôt le 5 mai 2026 pour des faits d’abus de fonction et renvoyé au 1er juin 2026. Un conseiller municipal du Bloc Républicain, Pipaul Adingni, a été incarcéré le 6 mai 2026 dans une affaire foncière examinée par la Cour spéciale des affaires foncières. Ces dossiers s’ajoutent à une série d’affaires instruite par la CRIET ces dernières années impliquant des élus, des opérateurs économiques et des agents publics.

Depuis le début de son fonctionnement effectif en 2024 – l’ANAN n’a recruté ses premiers agents qu’à cette date -, l’agence a conduit plusieurs programmes de supplémentation nutritionnelle et de cantines scolaires mobilisant des financements publics et de partenaires au développement. La passation des marchés correspondants relevait de la compétence du poste occupé par Yves Bogninou.