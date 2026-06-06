Mondial 2026 : Mbappé furieux contre la FFF après l’utilisation de son image dans une pub Betclic

À quelques jours de l’entrée en lice de la France au Mondial 2026, cinq internationaux, dont Kylian Mbappé, contestent l’utilisation de leur image dans une publicité Betclic. Le litige relance le vieux bras de fer entre certains joueurs et la FFF sur les droits à l’image, en particulier lorsqu’ils touchent à des sponsors liés aux paris sportifs.

Cinq joueurs de l’équipe de France – Kylian Mbappé, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Michael Olise – ont contesté l’utilisation de leur image dans une campagne publicitaire diffusée par la société de paris en ligne Betclic, selon des informations du quotidien L’Équipe publiées vendredi 6 juin. Les cinq internationaux affirment n’avoir pas été informés que des prises de vue réalisées lors d’une journée réservée aux partenaires commerciaux de la Fédération française de football (FFF), le 2 juin à Clairefontaine, seraient exploitées à des fins publicitaires par cet opérateur. La publicité a été diffusée sur Internet le soir du 4 juin.

Parmi les cinq joueurs concernés, Mbappé et Cherki sont décrits par L’Équipe comme les plus remontés. Les deux internationaux n’ont jamais souhaité associer leur image à la promotion des paris sportifs. Pour Mbappé, le sujet est d’autant plus sensible qu’il avait publiquement justifié un précédent refus par son opposition aux bookmakers, estimant que les paris sportifs causaient des dommages dans les quartiers populaires. Cherki partage cette position.

Betclic n’est pas mis en cause dans cette affaire : partenaire officiel de la FFF, l’opérateur disposait contractuellement du droit d’utiliser l’image des joueurs lors des journées partenaires, conformément à la convention liant la fédération à ses partenaires commerciaux. Le litige porte sur cette convention elle-même, que les joueurs estiment ne pas avoir été en mesure de refuser au moment de leur première sélection.

Un précédent non résolu depuis 2022

Ce n’est pas la première fois que Mbappé entre en conflit avec la FFF sur ce sujet. En septembre 2022, il avait boycotté une séance photo officielle pour refuser d’être associé à des sponsors dont il contestait les valeurs, Betclic figurant parmi eux. La FFF s’était alors engagée à réviser sa convention sur les droits à l’image, datant de 2010. Cet engagement n’a pas débouché sur une modification formelle du cadre contractuel dans l’intervalle.

Selon L’Équipe, la tension autour des droits à l’image s’ajoute à d’autres frictions déjà existantes entre le groupe France et sa fédération : une réduction des primes versées aux joueurs pour le Mondial 2026, et une limitation du nombre de places allouées aux proches lors des matches de la compétition. Trois dossiers distincts, qui se cumulent à quelques jours du premier match des Bleus.

La FFF n’a pas répondu publiquement aux informations de L’Équipe à la date de publication de ce papier. Selon plusieurs sources, un règlement formel ne devrait intervenir qu’après la conclusion de la Coupe du monde 2026.

L’entrée en lice face au Sénégal

L’équipe de France entre en lice dans le Mondial 2026 face au Sénégal, son premier match de groupe prévu dans les prochains jours. Mbappé, capitaine des Bleus, est arrivé à ce rassemblement en traînant une douleur au genou gauche ayant alimenté des inquiétudes dans les semaines précédentes, après plusieurs mois de sollicitations intenses par le Real Madrid. La FFF avait dans ce contexte déjà exprimé des tensions avec le club madrilène sur la gestion physique de son joueur.

La Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, se tient du 11 juin au 19 juillet. C’est la première édition disputée à 48 équipes.