L’AS Roma annonce le licenciement de José Mourhino

Le technicien Portugais, José Mourhino, n’est plus l’entraîneur de l’As Roma. Il a été démis de ses fonctions par le club italien, suite à une série de mauvais résultats.

C’est la fin entre l’AS Roma et José Mourhino. Sur son compte officiel Twitter ce mardi, le club italien a annoncé le licenciement de José Mourhino et de son staff avec effet immédiat. Le technicien portugais paye la mauvaise série de résultats et le triste classement (9è) du club de la Louve.

« Nous remercions José au nom de nous tous à l’AS Roma pour la passion et l’engagement dont il a fait preuve depuis son arrivée chez les Giallorossi », ont déclaré Dan et Ryan Friedkin, les responsables de l’AS Roma. « Nous garderons toujours de bons souvenirs de sa direction, mais nous pensons que, dans le meilleur intérêt du Club, un changement immédiat est nécessaire. Nous souhaitons à José et à ses collaborateurs le meilleur pour l’avenir. », ont-il ajouté.

L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato.



Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve.



📄 https://t.co/04lO7mZhSn#ASRoma pic.twitter.com/mdUQLupmAy — AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024

C’est la deuxième fois que le technicien portugais voit son aventure se terminer lors de sa troisième saison sur le banc d’un club.

Mourinho a été annoncé comme le soixantième manager de l’histoire de la Roma en mai 2021. Il a mené l’équipe à remporter la Conference League à Tirana le 25 mai 2022 et à la finale de la Ligue Europa à Budapest la saison dernière.