NBA: Lebron James franchit la barre des 39 000 points, une première mondiale

LeBron James est devenu mardi le premier joueur de la NBA à franchir la barre des 39 000 points, alors que les Lakers de Los Angeles ont mis en déroute les Jazz de l’Utah pour atteindre la phase à élimination directe du nouveau tournoi de la saison de la ligue.

Le joueur de 38 ans, qui n’avait besoin que de cinq points pour atteindre ce cap avant le match, a gravé son nom dans le livre des records avec un tir à trois points au premier quart d’une victoire 131-99 des Lakers. James, qui a dépassé Kareem Abdul-Jabbar la saison dernière pour devenir le meilleur buteur de tous les temps de la NBA, a salué la foule à l’annonce de son exploit.

« Je n’ai pas vraiment eu l’occasion de comprendre ce que cela signifie, a déclaré James, rapporté par l’AFP, à propos de son dernier jalon en matière de but. Il y a eu tellement de grands joueurs dans cette ligue depuis la nuit des temps, et tellement de grands buteurs. Pouvoir être le premier de quelque chose, c’est toujours plutôt cool. Un moment fou, c’est sûr.«

Le monument a fait le show à la Crypto.com Arena alors que les Lakers ont remporté une victoire laborieuse pour se qualifier pour les quarts de finale du tournoi de la saison. James a terminé avec 17 points, derrière le chef de file, Anthony Davis, et ses 26 points, 16 rebonds et quatre passes décisives dans ce match. Les artificiers D’Angelo Russell (20) et Austin Reaves (19) ont également participé à la fête.