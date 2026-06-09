Mondial 2026: un tremblement de terre de magnitude 6,1 ressenti jusqu’en Floride

Un séisme de magnitude 6,1, localisé au large de Cuba, a été ressenti lundi en Floride, jusque dans plusieurs grandes villes comme Miami, Orlando et Tampa. La secousse, sans menace significative de tsunami ni dégâts majeurs signalés, a également touché le camp de préparation de la sélection anglaise, installée à West Palm Beach avant le Mondial 2026.

Un tremblement de terre de magnitude 6,1 dont l’épicentre a été localisé à environ 104 kilomètres à l’ouest-nord-ouest de Mantua, dans la province cubaine de Pinar del Río, a été ressenti lundi 8 juin en début d’après-midi à travers la quasi-totalité de la Floride, touchant notamment Miami, Orlando, Tampa et Jacksonville, selon le Service géologique des États-Unis (USGS).

La secousse, survenue à 14h00 heure locale (18h00 UTC), a été enregistrée à une profondeur de six miles (environ dix kilomètres), selon l’USGS, qui a dans un premier temps évalué la magnitude à 6,4 avant de la réviser à 6,1. Des vibrations ont également été ressenties dans la péninsule du Yucatán au Mexique, notamment à Cancún. Le Centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique a indiqué qu’il n’existait « aucune menace significative de tsunami » pour les côtes américaines, du Golfe et du Canada atlantique, tout en précisant que de petites vagues restaient possibles au voisinage immédiat de l’épicentre.

Il s’agit du deuxième séisme le plus puissant jamais enregistré dans le Golfe, selon les données historiques de l’USGS. Des bâtiments ont été évacués par précaution dans plusieurs comtés de Floride centrale. Le comté de Lake a fermé ses bureaux pour le reste de la journée avant de les déclarer sûrs le lendemain. L’USGS a indiqué que des répliques étaient probables, sans que celles-ci soient susceptibles d’être largement ressenties en Floride au vu de la distance à l’épicentre.

La sélection anglaise en stage à West Palm Beach au moment du séisme

La sélection d’Angleterre, en stage de préparation pour la Coupe du monde 2026 à West Palm Beach, en Floride, a été secouée par le tremblement de terre sans qu’aucun blessé ni dégât n’ait été signalé dans son camp, selon le quotidien indien Free Press Journal. L’équipe de Thomas Tuchel s’était imposée 1-0 contre la Nouvelle-Zélande à Tampa le samedi 6 juin, avec Harry Kane comme buteur. Le lendemain du séisme, mercredi 10 juin, les Three Lions disputent leur dernier match amical de préparation contre le Costa Rica à Orlando avant de rejoindre leur base permanente de Kansas City, Missouri.

L’Angleterre entame sa campagne en phase de groupe du Mondial le 17 juin contre la Croatie à l’AT&T Stadium d’Arlington, au Texas, puis affronte le Ghana le 23 juin à Foxborough et le Panama le 27 juin à East Rutherford. L’équipe est logée à Kansas City pour la durée du tournoi, où elle partagera les infrastructures d’entraînement avec l’équipe réserve du Sporting Kansas City.

Kansas City avait également été le théâtre d’une fusillade sur Troost Avenue le week-end précédent, qui avait blessé neuf personnes à proximité de la base prévue pour l’Angleterre. Les joueurs anglais ne se trouvaient pas encore sur place au moment des faits.

Un contexte sismique régional actif

La Floride est une zone où les tremblements de terre sont rarement ressentis, bien que les séismes à proximité de Cuba ne soient pas inhabituels en raison de l’activité tectonique le long de la frontière des plaques caribéenne et nord-américaine. La faible profondeur de l’épicentre – environ dix kilomètres – a amplifié la propagation des ondes sismiques sur de longues distances.

La zone de faille d’Oriente, située au large de la côte sud-est de Cuba, avait déjà produit un séisme de magnitude 7,7 en janvier 2020 en eaux ouvertes, qui avait causé des dégâts à Cuba et aux îles Caïmans. L’USGS a émis une alerte de niveau vert pour le séisme du 8 juin, indiquant une très faible probabilité de dégâts structurels ou de victimes. À La Havane, des témoins ont rapporté que des bâtiments avaient tremblé et que des habitants dans les rues avaient manifesté de l’inquiétude, sans signaler de dommages.