FIFA : la Norvège demande la démission de Gianni Infantino, la CAF maintient son soutien

La Fédération norvégienne de football a annoncé vendredi 7 août son intention de demander la démission de Gianni Infantino, à quelques mois de l’élection présidentielle de la Fifa prévue en mars 2027. À l’inverse, la Confédération africaine de football (CAF) a réaffirmé à l’unanimité son soutien au président de l’instance mondiale, malgré les tensions persistantes autour de son projet d’ouverture à des investisseurs privés.

La présidente de la Fédération norvégienne, Lise Klaveness, a déclaré que son organisation demanderait « maintenant » à Gianni Infantino de quitter ses fonctions. Cette annonce intervient au lendemain d’une réunion des instances dirigeantes du football norvégien consacrée notamment à la situation du président de la Fifa.

Selon Lise Klaveness, Gianni Infantino ne disposerait plus de « la confiance institutionnelle nécessaire » pour diriger la Fifa dans le contexte actuel. « Il n’y a plus de retour en arrière possible pour Gianni Infantino », a-t-elle ajouté lors d’une conférence de presse.

Élu à la présidence de la Fifa en 2016, l’Italo-Suisse est, à ce stade, le seul candidat déclaré à sa propre succession. Pour être reconduit, il devra obtenir la majorité des voix des 211 fédérations membres de l’organisation.

La contestation s’est intensifiée après l’abandon du projet visant à faire entrer des investisseurs privés au capital ou dans le financement de certaines activités de la Fifa. L’instance mondiale a présenté ses excuses mercredi, sans parvenir à mettre fin aux critiques venues notamment d’Europe.

L’UEFA maintient la pression

Jeudi 6 août, l’Union européenne de football (UEFA) a maintenu sa menace de boycott de certaines compétitions de la Fifa. L’instance européenne, qui regroupe 55 fédérations, a rappelé que ses membres avaient défini des conditions précises concernant leur participation aux compétitions internationales.

Plusieurs fédérations européennes, dont celles de la Finlande, de la Serbie, de la Suède, du pays de Galles et du Danemark, ont déjà annoncé publiquement qu’elles ne soutiendraient pas Gianni Infantino lors du scrutin de mars 2027. Le projet d’investissement privé a officiellement été abandonné, mais cette décision n’a pas suffi à apaiser les relations entre la direction de la Fifa et une partie du football européen.

La CAF, un soutien électoral important

Dans ce contexte, la CAF demeure un allié essentiel pour le président de la Fifa. Réunie en comité exécutif jeudi soir, l’organisation panafricaine a « réaffirmé à l’unanimité son soutien » à Gianni Infantino. La CAF a également accueilli favorablement les excuses présentées par le dirigeant de la Fifa. Elle a toutefois insisté sur la nécessité de respecter la gouvernance, les procédures régulières et la transparence, qu’elle considère comme des principes « essentiels et non négociables ».

Avec 54 fédérations affiliées à la Fifa, la CAF constitue le deuxième bloc électoral de l’organisation, derrière l’UEFA. Son soutien pourrait donc peser lors de l’élection, même si l’issue du scrutin dépendra de la position de l’ensemble des confédérations et fédérations membres.

L’Afrique figure par ailleurs parmi les principaux bénéficiaires des programmes de développement financés par la Fifa. En octobre 2025, Gianni Infantino avait indiqué que l’instance mondiale avait transféré environ 1,28 milliard de dollars à la CAF au titre de différents mécanismes de solidarité depuis son arrivée à la présidence en 2016.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a remercié Gianni Infantino pour son soutien au développement du football africain. La confédération n’a pas pour autant renoncé à rappeler ses exigences en matière de gouvernance et de transparence.