Côte d’Ivoire : Yan Diomandé rejoint officiellement le Real Madrid

Un an après son arrivée au RB Leipzig en provenance de Leganés, Yan Diomandé rejoint le Real Madrid. Le club espagnol et son homologue allemand sont parvenus à un accord pour le transfert de l’international ivoirien, estimé autour de 140 millions d’euros, bonus compris, par la presse espagnole.

« Le Real Madrid et le RB Leipzig sont parvenus à un accord concernant le transfert du joueur Yan Diomandé, qui s’engage avec notre club pour les sept prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2033 », a annoncé le Real Madrid dans un communiqué. Le montant de la transaction n’a pas été précisé par le club merengue.

Selon les médias espagnols, cette opération ferait de Diomandé le joueur le plus cher de l’histoire du Real Madrid. Le jeune ailier devancerait notamment Jude Bellingham, Eden Hazard, Cristiano Ronaldo et Gareth Bale dans le classement des transferts les plus élevés du club.

À 20 ans, le natif d’Abidjan est également présenté comme le joueur africain le plus cher de l’histoire. Le montant avancé le placerait largement devant le Camerounais Bryan Mbeumo, recruté par Manchester United, et confirmerait l’importance prise par l’international ivoirien sur le marché européen.

Un profil offensif très convoité

Yan Diomandé sort d’une première saison professionnelle particulièrement remarquée avec Leipzig. Il a inscrit 13 buts et délivré 10 passes décisives, tout en s’illustrant avec la Côte d’Ivoire lors de la Coupe du monde 2026.

Considéré comme l’un des grands espoirs du football actuel, l’ailier s’est aussi distingué par son efficacité dans les dribbles. Le Real Madrid mise sur ses qualités pour renforcer son secteur offensif et préparer l’avenir de son attaque.

Le Paris Saint-Germain s’était également positionné, comme plusieurs autres grands clubs européens. Une source proche du dossier avait indiqué à l’AFP, fin juin, que le club parisien négociait avec Leipzig, avant que les discussions ne s’interrompent en raison du montant demandé et des exigences salariales associées au transfert.

Le Real Madrid a finalement remporté la mise après plusieurs semaines de négociations. Le club espagnol, double vainqueur de la Ligue des champions en 2025 et 2026 selon les informations fournies, a accepté de débourser une somme considérable pour s’attacher les services du jeune Ivoirien.

Sixième recrue madrilène du mercato

Diomandé est la sixième recrue du Real Madrid depuis le début du mercato. Il rejoint le milieu portugais Bernardo Silva, le latéral espagnol Marc Cucurella, le défenseur français Ibrahima Konaté, le Néerlandais Denzel Dumfries et l’attaquant espagnol Carlos Espi.

Il devrait occuper le côté droit de l’attaque madrilène, aux côtés de Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Il évoluera sous les ordres de José Mourinho, de retour sur le banc du Real Madrid treize ans après son premier passage au sein du club.

Repéré très tôt par plusieurs recruteurs européens, Yan Diomandé avait effectué des essais à Chelsea, Crystal Palace et Bournemouth, sans parvenir à y décrocher un contrat. Son parcours avait ensuite pris une nouvelle dimension lors de son arrivée en Espagne.

Quelques semaines après sa signature à Leganés, le joueur avait appris la mort de sa petite sœur Roxane, âgée de 15 ans, après qu’elle avait été droguée à son insu. Le drame était survenu juste après son premier match en Liga, disputé face au Real Madrid au stade Santiago-Bernabéu, et Diomandé s’était confié sur cette épreuve pendant la Coupe du monde 2026.

Leipzig contraint de céder son jeune talent

Le directeur sportif du RB Leipzig, Marcel Schäfer, avait pourtant déclaré en juin au quotidien Bild que le club souhaitait conserver Yan Diomandé pour la saison suivante. Cette volonté n’a pas empêché le départ de l’Ivoirien, mais elle avait signalé aux prétendants le niveau des exigences financières du club allemand.

Diomandé était encore sous contrat avec Leipzig jusqu’en 2030. Il compte 14 sélections et trois buts avec la Côte d’Ivoire.