CAN 2023: la CAF réaffirme sa totale confiance en la Côte d’Ivoire

A quarante-huit heures du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), le président ivoirien, Alassane Ouattara, a reçu en audience, le président de la Confédération africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, qui a réitéré sa fierté et sa confiance en la capacité de la Côte d’Ivoire à organiser la CAN avec succès.

« En mon nom propre et aux noms des 54 pays et des Fédérations de football de l’Afrique et du monde entier, je voudrais dire que nous sommes fiers du Président de la République de Côte d’Ivoire, du ministre des Sports, du COCAN, et du président de la Fédération ivoirienne de Football (FIF), pour cette organisation. Ces moments sont historiques pour l’Afrique et le monde entier. Nous aurons donc à vivre des moments exceptionnels. La fête sera grandiose. Je voudrais vous féliciter et vous dire que je suis fier de vous », s’est félicité le patron de la CAF, selon un communiqué officiel de l’Etat ivoirien.

Patrice Motsepe a dit savoir compter sur le Président Alassane Ouattara et « la Côte d’Ivoire qui a une réputation légendaire et historique de pays hospitalier » : « Nous attendons des milliers de visiteurs qui viendront du monde entier et nous savons que nous pouvons faire confiance à la Côte d’Ivoire. Nous savons compter sur vous et nous n’avons pas tort.».

Il a rappelé qu’il y a eu quelques mois en avant quelques problèmes qui ont su être réglés grâce au leadership du président Ouattara et de son gouvernement tout entier.

Pour Alassane Ouattara, « c’est un grand honneur pour la Côte d’Ivoire, pour les Ivoiriens, pour tous ceux qui viennent dans notre pays, de participer à cet événement quarante ans après la première CAN qui a eu lieu en 1984 ».

Lors du passage en revue, avec Patrice Motsepe de tout ce qui a été prévu dans les préparatifs de l’organisation de la CAN, le président Ouattara a indiqué qu’il lui a donné l’assurance qu’il fera « tout ce qu’il faut pour que cette CAN soit un grand succès ». Il l’a remercié « de faire confiance à la Côte d’Ivoire ».

Le match d’ouverture est prévu pour ce samedi 13 janvier entre la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau au stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé.