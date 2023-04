Le duo kényan Chebet et Obiri domine le marathon de Boston

- Publicité-

Le Kenyan Evans Chebet a remporté lundi le marathon de Boston pour la deuxième année consécutive, devenant ainsi le premier homme à défendre le titre depuis Robert Cheruiyot en 2008. Sa compatriote et double championne du monde du 5 000 mètres, Hellen Obiri, a décroché l’or chez les femmes.

Evans Chebet a terminé sa course en deux heures cinq minutes et 54 secondes, presque une minute plus vite que l’an dernier et le troisième meilleur temps de l’histoire de Boston. Le Tanzanien Gerald Geay a fini deuxième, devant le vainqueur de 2021, le kenyan Benson Kipruto, troisième dans la 127e édition de l’événement. Le détenteur du record du monde et champion olympique Eliud Kipchoge a été dépassé après 20 kilomètres sur le parcours vallonné et a terminé sixième après avoir mené à mi-chemin quand il a commencé à pleuvoir.

La course féminine a été remportée par la double championne du monde du 5 000 mètres du Kenya, Hellen Obiri, lors de son deuxième marathon après une arrivée serrée. La jeune femme a fini sa course en 2:21:38. Dans les autres catégories, le Suisse Marcel Hug s’est imposé dans la course masculine en fauteuil roulant avec un record du parcours de 1:17:06 pour sa sixième victoire dans la capitale du Massachusetts.

Susannah Scaroni, des États-Unis, a remporté sa première course féminine en fauteuil roulant au marathon de Boston, en 1:41:45. Le plus ancien marathon annuel du monde se déroule le troisième lundi d’avril en raison du jour férié de la fête des Patriotes dans l’État du Massachusetts. C’était le 10e anniversaire de l’attentat à la bombe du marathon de Boston, qui a tué trois personnes.