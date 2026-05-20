Olivia Ruiz s’est cassé les dents dans son sommeil après sa participation à la Star Academy

Invitée de l’émission La bande originale sur France Inter le 20 mai 2026, Olivia Ruiz est revenue sur son passage marquant à la première saison de la Star Academy (2002). La chanteuse a raconté une séquelle physique inattendue de cette expérience médiatique : elle se cassait les dents dans son sommeil, symptôme d’un mal-être lié à la pression du direct et à une exposition permanente aux caméras. Ces confidences, livrées devant Nagui et Leïla Kaddour, éclairent les conditions vécues par les candidats lors de cette première édition du télé‑crochet.

Si la Star Academy a été le tremplin de sa carrière discographique et littéraire, Olivia Ruiz a souligné l’ambivalence de son vécu : gratitude pour la visibilité acquise, mais souvenirs d’un isolement et d’un inconfort psychologique importants. Eliminée en demi‑finale face à Jenifer, elle a raconté comment la période d’enfermement dans le château s’est traduite par des manifestations corporelles du stress, perceptibles au point que la production a pu intervenir.

La production, filmant sans interruption, a repéré le problème et fourni à la candidate une protection pour dormir, selon les éléments rapportés par Olivia Ruiz. Elle a précisé que le trouble a cessé dès sa sortie de l’émission : « C’est marrant, quand je suis sortie, c’était terminé », a‑t‑elle déclaré, établissant un lien direct entre l’environnement du programme et la disparition du symptôme. Elle a également évoqué les répercussions sur ses proches, dénonçant l’irruption de « faux amis » et la rupture soudaine de la tranquillité dont jouissaient ses parents.

Se casser les dents dans son sommeil, signe d’un mal‑être profond pour Olivia Ruiz

Lors de son intervention radiophonique, Olivia Ruiz a résumé son état d’esprit d’alors : elle « assumait très moyennement » sa présence dans l’émission, formule qui traduit une forte ambivalence. La mention répétée d’un acte physique — se casser les dents dans son sommeil — a surpris les animateurs et mis en lumière la charge psychologique supportée par les participants. Ce phénomène peut renvoyer, de façon générale, à ce que l’on désigne en médecine par le terme de bruxisme, trouble souvent associé au stress et au vécu émotionnel intense, sans toutefois indiquer qu’un diagnostic médical ait été posé dans son cas.

La chanteuse a par ailleurs exprimé des regrets concernant les conséquences de sa notoriété soudaine sur la vie familiale : « C’est hyper violent. […] Je m’en veux beaucoup de ce que ça a provoqué dans leur vie, alors qu’ils avaient une paix, une tranquillité », a‑t‑elle confié. En dépit de ces blessures, elle affirme garder « une reconnaissance totale » envers la Star Academy pour le rôle déterminant qu’elle a joué dans sa carrière.

Olivia Ruiz a aussi observé une évolution dans l’encadrement des candidats, ce qui l’a incitée à revenir lors d’un prime de la saison 11, il y a deux ans. « C’est pour ça que j’y suis retournée, parce que je me suis rendu compte qu’on prenait soin de ces enfants », a‑t‑elle déclaré.