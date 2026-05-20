Matthieu Delormeau explique comment Virginie Efira l’a aidé à lancer sa carrière

Matthieu DelormeauAddictions : Il a suffi d’une fois… paru le 23 avril, révèle un épisode méconnu de ses débuts à la télévision : c’est Virginie Efira qui, à son arrivée à Paris pour présenter Absolument 80 sur M6, l’a aidé à franchir une première étape décisive de sa carrière. Cet épisode, raconté sans fard par l’animateur, retrace un moment de complicité et d’entraide entre deux jeunes professionnels encore loin de leur notoriété actuelle.

Selon des éléments relayés par La Dernière Heure et repris dans l’ouvrage, Matthieu Delormeau avait pour mission d’accueillir Virginie Efira à la gare lors de son installation en France, après le départ de Benjamin Castaldi vers TF1. Il détaille comment il l’a aidée à s’installer, à découvrir Paris et à préparer les textes de l’émission. Le récit situe ces rencontres dans une atmosphère informelle : balades en Smart, repas de sushis nocturnes dans la chambre de l’actrice pendant qu’il réécrivait ses interventions.

Les deux protagonistes y apparaissent comme deux aspirants animant la même énergie mais poursuivant des objectifs distincts : elle, tournée vers le cinéma ; lui, déterminé à faire carrière à la télévision. Matthieu Delormeau rappelle que, malgré leurs trajectoires différentes, leurs chemins se sont croisés à un moment clé qui a influencé la suite de leurs parcours professionnels.

Un coup de pouce décisif pour lancer une carrière

Dans son récit, Delormeau attribue à Virginie Efira un rôle concret dans le démarrage de sa carrière. C’est elle qui lui aurait permis d’obtenir un passage au casting de Nous ne sommes pas des anges sur Canal+, une émission présentée par Maïtena Biraben. Sa sélection pour cette émission marque, selon l’auteur, le point de départ de son insertion durable sur le petit écran.

La place acquise sur Canal+ a ouvert à Matthieu Delormeau les portes d’autres plateaux. Au fil des années, il a enchaîné diverses apparitions et collaborations qui l’ont mené notamment aux émissions Touche pas à mon poste et Tout beau, tout neuf, où il est devenu une figure médiatique reconnue et, parfois, clivante.

Le livre ne se contente pas d’évoquer ces débuts favorables. Matthieu Delormeau y revient aussi sur la période de rupture qui a suivi son départ de TPMP en 2023. Il y relate des problèmes liés à la drogue et des démêlés avec la justice ainsi que des difficultés financières importantes : un contrôle fiscal d’un an et demi, la dissolution de sa société et le licenciement de 21 salariés.

Au dernier trimestre précédent la publication du livre, l’animateur avait amorcé un retour télévisuel en rejoignant Tout beau, tout neuf, aux côtés de Cyril Hanouna, où il avait déjà évoqué certaines de ces difficultés. Dans son ouvrage, il replace cette amitié de jeunesse avec Virginie Efira comme un élément fondateur, présent « au commencement de tout ».