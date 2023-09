US Open: la tunisienne Ons Jabeur éliminée en huitième de finale

-Publicité-

Battue en finale l’année dernière, Ons Jabeur n’atteindra pas les quarts de finale de l’US Open de cette année. La tunisienne a été éliminée en huitième de finale, battue par la chinoise Zheng Qinwen.

Fin de parcours pour Ons jabeur à l’US Open. La tunisienne est éliminée de la compétition après sa défaite face à la chinoise Zheng Qinwen, lundi soir. Face un adversaire plus entreprenante dans ce duel décisif, comptant pour les huitièmes de finale, la jeune femme s’est inclinée en 2 sets (6-2, 6-4).

Jabeur, qui souffre de la grippe depuis son arrivée à New York, a finalement vu sa chance s’épuiser après avoir échoué à remporter des victoires en trois sets lors de ses deux matchs précédents. La Tunisienne n’avait tout simplement pas de réponse au mélange de puissance et de précision de Zheng, 23e tête de série, la joueuse de 20 ans originaire de Shiyan semblant bien plus affûtée que son adversaire fatiguée.

« En ce moment, je me sens super heureux et excitée de jouer dans un grand stade. J’ai eu une très bonne performance aujourd’hui », a déclaré Zheng. La jeune joueuse est le premier quart de finaliste chinois de l’US Open depuis Wang Qiang en 2019. Li Na, double championne majeure, a atteint les demi-finales à New York en 2013 et Peng Shuai a fait de même un an plus tard.

Zheng affrontera soit la deuxième tête de série Aryna Sabalenka – destinée à devenir la nouvelle numéro un mondiale féminine après la disparition de Swiatek dimanche – soit la Russe Daria Kasatkina en quarts de finale.

