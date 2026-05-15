MMA : Reug Reug perd sa ceinture mondiale par KO face à Malykhin

Oumar Kane, dit Reug Reug , a perdu sa ceinture mondiale des poids lourds du ONE Championship face au Russe Anatoly Malykhin, vainqueur par KO au quatrième round à Bangkok. Le Sénégalais, qui avait créé l’exploit en 2024 en infligeant à Malykhin la première défaite de sa carrière, cède son titre après un combat progressivement dominé par l’ancien triple champion de l’organisation.

Le champion sénégalais des poids lourds du ONE Championship, Oumar Kane dit Reug Reug, a perdu son titre mondial vendredi 15 mai face au Russe Anatoly Malykhin par KO au quatrième round, à 1 minute 54 secondes, lors de l’événement « The Inner Circle » organisé au stade de Lumpinee à Bangkok. Malykhin a stoppé son adversaire en le piégeant dans l’angle avec une combinaison de coups décisive après avoir passé le troisième round à trouver sa distance et à faire vaciller le Sénégalais. Malykhin récupère ainsi la ceinture des poids lourds qu’il avait perdue lors de leur premier affrontement, le 8 novembre 2024.

Le natif de Thiaroye-sur-Mer, dans la banlieue de Dakar, avait signé l’un des exploits les plus marquants du MMA africain en dominant Malykhin par décision partagée en 2024, lui infligeant la première défaite de sa carrière et lui prenant son titre. Le combat revanche avait été retardé à plusieurs reprises, notamment après un accident de voiture subi par Reug Reug aux Émirats arabes unis. Kane était de retour dans la cage après une longue période d’inactivité due à des blessures.

Un combat qui a basculé au troisième round

Les deux premiers rounds avaient été plus fermés, Malykhin investissant sur des coups de pied au corps tandis que Kane montrait sa solidité sous les uppercuts du Russe. Le troisième round a marqué le tournant du combat : Malykhin a commencé à trouver sa portée, contré avec succès les tentatives de projections de Kane, et secoué le Sénégalais avec une série de crochets. Malgré sa résistance, Kane n’a pu repousser la pression de Malykhin au quatrième round, qui a conclu le combat par KO technique. Malykhin a reçu un bonus de performance de 100 000 dollars pour cette victoire.

L’après-combat a été marqué par une altercation entre les équipes des deux combattants dans la cage, avant que Kane et Malykhin ne se témoignent mutuellement leur respect au centre de l’octogone. Malykhin a ensuite annoncé sa retraite sportive après le combat, selon les médias spécialisés présents à Bangkok — une décision qui pose la question de l’avenir de la division poids lourds du ONE Championship. Avant cette défaite, le Russe affichait un bilan de 14 victoires pour 1 défaite, ayant détenu jusqu’à trois ceintures simultanément au sein de la même organisation.

Reug Reug, figure du MMA africain

Oumar Kane, 33 ans, est l’une des rares figures africaines à avoir atteint le sommet d’une grande organisation internationale de MMA. Formé à la lutte sénégalaise, il s’est reconverti dans les arts martiaux mixtes et a construit un palmarès international, devenant le premier Sénégalais et l’un des premiers Africains à détenir une ceinture mondiale dans la catégorie reine du ONE Championship. Cette défaite met fin à son règne dans la division, mais ne clôt pas sa carrière : aucune déclaration de sa part sur son avenir sportif n’était disponible dans l’immédiat après le combat.